Microsoft Word gaat woorden voorspellen met AI

Woeste bewoner sloopt Zig­go-kast uit zijn gloednieu­we achtertuin: 90 huizen zonder internet

9 februari Als trotse bewoner van een nieuwbouwhuis in de Sliedrechtse Staatsliedenbuurt wilde de 55-jarige G.L. een begin maken met het inrichten van zijn achtertuin. Alleen stond er op zijn erf een distributiekast van Ziggo in de weg. Toen de tv- en internetaanbieder na zeven weken het gevaarte nog steeds niet had weggehaald, trok de inmiddels woeste L. het zelf omver. Het kwam de Sliedrechter op een uitnodiging te staan van de Dordtse politierechter wegens vernieling.