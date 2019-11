Minecraft op mobiele platforms al dagenlang onspeelbaar door nieuwe update

Uber-top­man zwaar onder vuur: ‘Moord op Khashoggi was vergissing, maar wij maken ook vergissin­gen’

12 november Dara Khosrowshahi, de man die bij Uber als topman is aangesteld om het bedrijf in rustiger vaarwater te brengen, is diep door het stof gegaan tegenover aandeelhouders en publiek. Aanleiding is een interview dat hij gaf aan het programma Axios on HBO. Daarin leek Khosrowshahi de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi te vergoelijken. ,,Mensen maken fouten’’, klonk het vergevend.