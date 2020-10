Misbruik geraffineerd: fraude met WhatsApp bijna verviervoudigd

In totaal werden 1154 van deze mensen daadwerkelijk slachtoffer van deze gehaaide vorm van fraude. Zij werden opgelicht voor een bedrag van 3,3 miljoen euro.



WhatsAppfraude begint vaak met een bericht dat een familielid of goede vriend van het slachtoffer een nieuw nummer heeft. Bijvoorbeeld: ‘Hoi pa, dit is mijn nieuwe nummer. Graag het oude weggooien.’



Vriend-in-nood-fraude

Daarna volgt meestal een verzoek om vanwege een acuut probleem geld over te maken, bijvoorbeeld via een Tikkie. Bijvoorbeeld omdat het familielid zijn bankpas is verloren en in de winkel staat, of huur moet betalen maar niet kan inloggen bij internetbankieren. Het is de reden dat de politie ook wel spreekt van ‘vriend-in-nood-fraude’.



Hoewel het overgrote deel van de slachtoffers de truc doorziet, zwicht zo’n 12 procent voor het verzoek en maakt geld over. Het zijn vooral 55-plussers die overstag gaan.

Vertrouwen

Volgens Marloes Kolthof van de Fraudehelpdesk gaan de oplichters uiterst geraffineerd te werk. Ze doen er alles aan om vertrouwen te winnen. ,,Sommigen bellen eerst de persoon op wiens identiteit ze willen imiteren. Ze zeggen vervolgens niets, maar nemen wel de stem van diegene op. Mocht een slachtoffer wantrouwend zijn en het zogenaamde nieuwe nummer opbellen, hoort die persoon zijn eigen zoon of dochter zeggen: ‘Hallo, met wie spreek ik?’ Dat werkt natuurlijk enorm overtuigend.”



In 242 van de 9605 gevallen wisten de oplichters zelfs het hele WhatsAppaccount van het slachtoffer te hacken. Ze doen net alsof ze een WhatsAppaccount overzetten naar een andere telefoon. Whatsapp verstuurt vervolgens een verificatiecode naar het oude nummer, maar ook die code ontfutselen de oplichters weer. Ze hebben dan iemands volledige contactenlijst in handen.

Overheid

Ook de overheid heeft te kampen met de opmars van WhatsAppfraude. Toen duidelijk werd dat het aantal gevallen onder ambtenaren toenam, heeft de overheid afgelopen week rijksbreed gewaarschuwd om nooit een verificatiecode af te staan. Desondanks werden afgelopen week nog twaalf ambtenaren van Buitenlandse Zaken slachtoffer.



Een goede manier om jezelf te beschermen tegen WhatsAppfraude is om bij de instellingen ‘Verificatie in twee stappen’ in te schakelen. Ook op Fraudehelpdesk.nl staan tips om je te wapenen tegen WhatsAppfraudeurs en wat je moet doen als je account is gehackt.

Volledig scherm Poging tot WhatsApp-fraude met gegevens van een vrouw uit Toldijk. De naam en foto zijn weggewerkt om haar privacy te beschermen. © Screenshot