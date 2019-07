Morgen zou MSN 20 zijn geworden: tijd om herinneringen op te halen

Speel na het lezen ook de Quiz: Wat weet jij nog van MSN? onderaan dit artikel.

Begin jaren '00 vroeg je niet aan iemand: ‘Mag ik je nummer?’, Nee, je vroeg: ‘Mag ik je MSN?’ Tieners slopen vanuit school direct achter de computer, om broertjes en zusjes maar voor te zijn. Moeders moesten met kookwekkers in de weer om de computertijd in huis eerlijk te verdelen. En dan was er ook nog die torenhoge telefoonrekening die begin jaren ’00 door de hoge inbelkosten als verrassing op de deurmat kwam.



MSN (onderdeel van Microsoft) was vooral voor de millennial-generatie (geboren tussen 1980 en 2000) de eerste kennismaking met het sociale aspect van internet. Voor veel tieners opende door MSN een compleet nieuwe wereld. Een nieuwe cultuur waar zij opeens allemaal onderdeel van waren, en waar iedereen zijn plek moest zoeken.

Chatten

,,Msn’en was écht een activiteit. Je ging puur achter de computer zitten om te msn’en”, vertelt Tijs Hofmans (30) van techwebsite Tweakers. ,,En het was meer dan chatten. Het was social media. Je kon je onderscheiden door songteksten in je profielnaam te zetten, door bijzondere profielfoto’s te gebruiken en door met zo veel mogelijk mensen tegelijkertijd te praten. Via MSN kon je laten zien dat je populair was. Als ik aan mijn chat-tijd denk, toen ik een chattende puber was, dan is het vooral de zorgeloosheid die ik mij herinner. Er waren geen zorgen over privacy, iedereen deed maar wat. Msn’en was het leven toen.”



De chatdienst zorgde naast vermaak ook voor veel ontluikende liefdes, niet alleen onder tieners. Ook veel twintigers en dertigers leerde elkaar kennen via MSN. Zo ook Monika Baker (32): ,,Zeven jaar nadat we samen in vier havo zaten, kreeg ik een MSN-berichtje van Dave. Ik was toen 22. We hebben maandenlang, úren en úren op MSN gezeten. Uiteindelijk kwam het tot een eerste date. Dat is nu tien jaar geleden en we zijn nog steeds gelukkig.”

Het einde

In 2013 werd de stekker uit de toen al sterk in populariteit gedaalde chatdienst getrokken. De jeugd zat in de laatste MSN-jaren liever op Hyves of Facebook. Daarnaast maakte de eerste telefoons met internet het chatten via de computer overbodig. Er werd opeens druk ‘gepingt’ op Blackberry’s of mensen maakten op plastic iPhones al voorzichtig gebruik van Whatsapp.



Toch zijn we MSN, dat morgen exact twintig jaar geleden werd gelanceerd, nog niet vergeten. Alleen al de miljoenen emailadressen eindigend op @hotmail.com zijn een duidelijk overblijfsel. Want wie wilde msn’en, had ook een hotmail-adres nodig.



Mircrosoft was eind jaren negentig overigens niet de eerste met een chatdienst. Eerder was daar het Israëlisch ICQ (opgericht in 1996) en het Amerikaanse AIM, opgericht in 1997. ICQ en AIM waren klein, maar zeer populair in een tijd dat nog niet iedereen een computer had. ICQ bestaat nog steeds, al is het vooral een select groepje Russen dat er nog gebruik van maakt. AIM trok pas in 2017 de stekker eruit.

Geen concurrentie

Helemaal eerlijk was de opkomst van MSN tegenover AIM en ICQ niet. Door het hoge aantal Windowsgebruikers had Microsoft een overduidelijke machtspositie. Het programma stond standaard geïnstalleerd op alle computers die draaide op Windows-software. En dat waren er begin jaren ‘00 veel. Heel veel. Het grote succes van MSN (350 miljoen gebruikers op het hoogtepunt) is dan ook grotendeels te danken aan de monopoliepositie van Microsoft.