Musk richt bedrijf in kunstmatige intelligentie op, vlak voor alarmerende oproep tot ‘pauze’

Elon Musk heeft een bedrijf voor kunstmatige intelligentie (AI) opgericht in de Amerikaanse staat Nevada. Dat blijkt uit zakelijke documenten die vrijdag opdoken. Dat is opmerkelijk, omdat Musk kort daarna met duizenden andere deskundigen opriep tot een ‘pauze’ in de de ontwikkeling van AI.

Musk, die al aan het roer staat van Twitter en Tesla, wordt vermeld als directeur van X.AI Corporation heet. Het bedrijf werd in maart opgericht, enkele weken voordat Musk en andere techdeskundigen en wetenschappers een open brief ondertekenden waarin werd opgeroepen tot het nemen van een pauze van zes maanden in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.

Andere vooraanstaande ondertekenaars van de open brief zijn onder anderen Apple-oprichter Steve Wozniak en enkele wetenschappers die aan de basis van AI hebben gestaan. Ook een aantal onderzoekers van Nederlandse universiteiten ondertekende de brief, onder wie hoogleraar Frits Vaandrager.

Zakenkrant Financial Times schrijft op basis van ingewijden dat Musk een groep van onderzoekers en ontwikkelaars met veel ervaring in kunstmatige intelligentie bijeen probeert te brengen voor het nieuwe bedrijf. Hij zou ook een aantal investeerders in zijn bedrijven Tesla en SpaceX hebben gepolst voor interesse in de beoogde concurrent van OpenAI.

ChatGPT

Musk was in 2015 een van de oprichters van OpenAI, het bedrijf dat nu veel opzien baart met het chatprogramma ChatGPT. Dat maakt na enkele aanwijzingen zelf complete teksten die moeilijk zijn te onderscheiden van werk dat door mensen is geschreven. Dat ‘leert’ het programma door gigantische hoeveelheden gegevens te verwerken, zoals onlineteksten.

Musk verliet het bedrijf in 2018 en is steeds kritischer op OpenAI, dat aanvankelijk geen financieel gewin zei na te streven maar in 2019 een divisie met winstoogmerk oprichtte. Hij is onder andere bang dat de OpenAI-programma’s te politiek gekleurde resultaten geven en vindt dat softwareconcern Microsoft er feitelijk de dienst uitmaakt na de toezegging van miljarden dollars aan investeringen.