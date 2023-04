Musk vervangt blauwe Twittervogel door memehond Doge

Het bekende Twitterlogo met blauwe vogel is maandagavond vervangen door een memeplaatje van een Shiba Inu, een Japans hondenras. Dat is tevens het logo van de dogecoin, die naar de meme is vernoemd, en de favoriete cryptomunt van Twittereigenaar Elon Musk (51) is. De waarde spurtte meteen omhoog.

Het nieuwe logo roept gemengde reactie op van Twittergebruikers. Sommigen kunnen Musks gevoel voor humor wel waarderen, anderen vragen zich af of het platform is gehackt of dat er sprake is van een late 1 aprilgrap. Ook Musk geint via Twitter mee. ‘Zoals beloofd’, schrijft hij bij een tweet met een screenshot van een Twittergesprek over het kopen van Twitter en het veranderen van het logo. ‘Dat zou ziek zijn’, reageerde de Twitter- en Tesla-topman toen. Hij heeft nu de daad bij het woord gevoegd.

De dogecoin steeg dankzij de ‘grap’ met 30 procent in slechts een uur tijd. Musk lijkt met zijn actie een middelvinger op te steken naar de rechtszaak die hij aan zijn broek heeft hangen. Crypto-investeerders klaagden hem vorige week nog aan. Volgens investeerders had Musk door steeds over dogecoin te tweeten de prijs met 36.000 procent opgedreven en de koers doen laten crashen. Daarmee zou de topman van Tesla en SpaceX zelf miljarden hebben verdiend, maar het zou andere investeerders veel geld hebben gekost. Die willen 258 miljard dollar als schadevergoeding, drie keer de geschatte daling van de marktwaarde van alle dogecoins in omloop. Het is echter moeilijk hem te beschuldigen van marktmanipulatie, want de cryptomarkt kent geen vastgelegde regels.

Dogecoin ontstond in 2013 als een grap, maar kende het afgelopen jaar zoveel succes dat sommige beleggers de munt steeds meer zijn gaan beschouwen als een alternatief voor bitcoin. De munt is vernoemd naar een meme, een grappig plaatje dat op internet rondgaat, van een Shiba Inu, een Japans hondenras.

Lijst met problemen

Zo kort als de berichten op Twitter zijn, zo lang is de lijst met problemen waar Twitter mee kampt sinds Musk in beeld kwam als nieuwe eigenaar.

Het begon eigenlijk al met de overname zelf. Musk wilde 44 miljard dollar op tafel leggen, leek daar toen van af te zien, en deed het uiteindelijk alsnog – mede met het oog op een mogelijke rechtszaak. Dat bedrag was hoog, erg hoog, maar volgens Musk was het hem te doen om de vrijheid van meningsuiting. Geld speelde een bijrol.

Een kleine greep uit wat er daarna gebeurde: ‘Chief Twit’ Musk stuurde de Twittertop de laan uit, ontsloeg driekwart van het personeel, de site ligt regelmatig plat en de lancering van Twitter Blue, een betaalde variant van de site, liep uit op een fiasco. En o ja, toen Musk een poll lanceerde waarin gebruikers konden stemmen of hij moest aanblijven als topman, stemde 58 procent vóór zijn vertrek.

Mail aan de medewerkers

Musk bleef zitten, maar zag de waarde van zijn bedrijf verdampen. Volgens Musk is Twitter inmiddels nog 20 miljard dollar (18,6 miljard euro) waard, minder dan de helft van de 44 miljard die hij in oktober betaalde. Overigens hoeven de werknemers volgens Musk niet te wanhopen: hij verwacht dat Twitter op den duur goed zal zijn voor 250 miljard dollar.

Wanneer dat is, moet blijken. Voorlopig stapelen de problemen zich op. Onlangs werd bekend dat een deel van de broncode van Twitter, de onderliggende tekst waarop de site draait, op ontwikkelaarssite GitHub heeft gestaan. The New York Times kwam daarachter nadat Twitter een copyrightzaak had aangespannen tegen GitHub.