Musk wil opgeschorte Twitteraccounts herstellen na poll

Zondag liet Musk al weten dat de verbannen voormalige VS-president Donald Trump terug mag komen op het platform na een peiling op Twitter. Republikein Trump werd van het sociale medium verbannen nadat zijn aanhangers op 6 januari 2021 het Capitool bestormden. Eerder deze week probeerden zijn advocaten nog via een hoger beroep zijn permanente schorsing op Twitter ongedaan te maken. Maar volgens Reuters is Trump helemaal niet van plan om terug te keren op het sociale medium.

,,Ik zie daar geen enkele reden toe’’, zo zei hij zaterdag toen hem daarover een vraag werd gesteld op een bijeenkomst van de conservatieve groep Republican Jewish Coalition in Las Vegas. ,,Twitter heeft veel problemen”, zei hij. Hij houdt daarom trouw aan zijn eigen Twitter-kopie Truth Social. Toch was de account van Trump enkele minuten na de boodschap van Musk opnieuw zichtbaar. Het laatste bericht dateert van 8 januari 2021. De teller van het aantal volgers van Trump lijkt te zijn gereset, maar al snel hadden zich alweer een hele schare volgers aangemeld.

Ye

De Amerikaanse artiest Kanye ‘Ye’ West is ook weer terug op Twitter , nadat zijn account twee weken geleden werd geblokkeerd. Twitter-baas Elon Musk verwelkomde de artiest maandag. Ye’s account was geblokkeerd na een antisemitische tweet.

Ye, voorheen bekend als Kanye West, testte in een eerste tweet op zondag of zijn account wel daadwerkelijk was gedeblokkeerd. Zes uur daarna volgde een bericht dat ‘Shalom’ luidde, een joodse welkomstgroet. De reactie van Musk daarop was: ,,Dood niet wat je haat, bewaar waar je van houdt”. Volgens Musk is het nooit zijn beslissing geweest om Ye te blokkeren.