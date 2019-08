Na Google zegt ook Apple nu: meeluisteren via spraakopdrachten is gestopt

Een klokkenluider onthulde de praktijk in de Britse krant The Guardian. Medewerkers luisterden naar gesprekken tussen Siri en gebruikers en gaven het hulpje vervolgens een rapportcijfer. Daarbij kwamen soms ook erg intieme audiofragmenten aan bod, omdat de assistent voor bijvoorbeeld de iPhone of Apple Watch weleens onbedoeld wordt opgestart. Medewerkers zouden daardoor hebben meegeluisterd met gesprekken tussen arts en patiënt, seks of zelfs drugdeals.

Apple laat in een verklaring weten de problemen ‘grondig te onderzoeken’. In de toekomst wil het concern gebruikers van het besturingssysteem iOS laten kiezen of hun gesprekken mogen worden beluisterd en beoordeeld.

Google

Gisteren gaf concurrent Google al aan dat deze zijn medewerkers voorlopig niet meer mee laat luisteren naar gesprekken die mensen voeren met hun slimme apparaten. Ze deden dat net als Apple om de software te verbeteren, zodat de apparaten beter zouden begrijpen hoe mensen praten.