Namen duizenden Nederlandse slachtoffers cryptobeurs op straat

Techbe­drijf Huawei overleeft door zich op andere markten te storten

Sinds het Chinese techbedrijf Huawei op Amerika’s zwarte lijst is gezet, kan het niet meer de nieuwste chips krijgen. De exportrestricties van hightech naar China hebben vooral de telefonietak van Huawei flink geraakt. Het private bedrijf investeert daardoor zwaar in de ontwikkeling van andere producten. ,,Zonder die Amerikaanse sancties waren we misschien niet zo innovatief geweest.’’