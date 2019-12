Nederlanders googelen isogram, wollah

Google keek niet naar de meest gebruikte zoekopdrachten, maar naar termen die snel zijn gestegen. Trending, noemt Google dat. De trending zoekopdracht in Nederland was Ajax. De club werd landskampioen en miste op een haar na de finale van de Champions League. Ook over het WK voetbal voor vrouwen, de brand in de Notre Dame in Parijs en de omgekomen Spaanse peuter Julen wilden Nederlanders veel weten.