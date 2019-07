Nederlands team wint grote hackwedstrijd

Grap loopt uit de hand: 1,7 miljoen mensen willen aliens gaan zoeken op geheime basis Area 51

19 juli Het is een Amerikaanse versie van Project X, maar dan in duizendvoud. Al 1,7 miljoen mensen hebben via Facebook aangegeven op te dagen als op 20 september het ultrageheime Area 51 - de plek in Nevada die de Amerikaanse luchtmacht gebruikt voor haar testen - wordt bestormd. En nog eens 1,3 miljoen mensen komen misschien, om nu eindelijk eens ‘die buitenaardse wezens te zien’ die daar verborgen worden gehouden. Budweiser sponsort het bier, maar de Amerikaanse luchtmacht is niet blij.