Niet Google maar TikTok meest bezochte webpagina ter wereld afgelopen jaar

Google en Facebook zijn niet meer de meest bezochte webpagina’s ter wereld. TikTok spant dit jaar de kroon. De app is afgelopen jaar ontzettend in populariteit gegroeid, blijkt uit cijfers van Cloudfare, een online opslagbedrijf dat ook online activiteit analyseert.

Cloudfare baseerde zich op het verkeer dat webpagina’s genereerden en stelden zo een top tien op van meest bezochte sites van afgelopen jaar. TikTok staat op een, met Google en Facebook respectievelijk op de tweede en derde plaats.

Top 10 meest bezochte websites volgens Cloudfare 1. TikTok

2. Google

3. Facebook

4. Microsoft

5. Apple

6. Amazon

7. Netflix

8. YouTube

9. Twitter

10. WhatsApp

TikTok stond al vaker in de top 10, maar was nog nooit hoger dan plek 7 beland, schrijven João Tomé en Sofia Cardita van Cloudfare, maar dat veranderde in 2021: ‘Op 17 februari 2021 stond TikTok voor het eerst een dagje bovenaan. In maart en mei droeg TikTok ook voor een paar dagen de kroon, maar vanaf 10 augustus zien we eigenlijk dat TikTok op bijna alle dagen bovenaan staat.’ Google gooide zich nog een paar keer in de strijd in oktober en november, maar uiteindelijk werd TikTok dus de grote winnaar van het jaar.

Toch is TikTok niet het grootste sociale medium als het gaat om gebruikers. Met bijna 2,9 miljard accounts die minimaal één keer per maand actief zijn, waarvan er 1,9 miljard dagelijks op de app te vinden zijn, is Meta’s Facebook het meest gebruikte platform. Daarmee vergeleken heeft TikTok ‘maar’ 1 miljard maandelijkse gebruikers. Gemiddeld blijven die gebruikers dus wel langer hangen, anders had de app nooit de eerste plek op kunnen eisen.

TikTok

Op de app TikTok delen mensen korte filmpjes, vaak niet langer dan een minuut. Deze filmpjes worden op je hoofdpagina aangeboden, en je kunt eindeloos door iedereens filmpjes blijven scrollen. Door een geavanceerd algoritme weet de app precies te analyseren wat je wilt zien en biedt het dat ook aan. Hierdoor blijven gebruikers lang op de app hangen, en wordt het soms bestempeld als verslavend.

,,TikTok is er voor entertainment, om een lach op je gezicht te brengen”, vertelde Michael Beckerman, een woordvoerder van TikTok, aan de Amerikaanse zender CBS in oktober. ,,We vinden het belangrijk om authentieke, vrolijke content te verspreiden. Maar, net als bij alle entertainment, moet je het wel met mate blijven consumeren. We doen ons best om bepaalde hulpmiddelen op gang te zetten waarmee ouders kunnen bepalen wat goed is voor hun familie en tieners. Denk hierbij aan een ‘neem even pauze’-video of schermtijdbeheer.”

De app, opgericht door het Chinese ByteDance in 2016, is al vaak in opspraak gekomen. Zo wilde Donald Trump in 2020 de app nog verbannen omdat de Chinese staat met de app bij de gegevens van alle Amerikaanse gebruikers zou kunnen. Dat bleek ongegrond te zijn: de data wordt op Amerikaanse bodem opgeslagen. Verder zou de app als verslavend worden ervaren, en zou het kinderen aanzetten tot gevaarlijke challenges.

