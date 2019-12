Nieuw-Zeelander krijgt 14.000 euro na ontslag om weigering gezichtsscanner

Volgens de Britse krant The Telegraph werkte de elektricien nog geen acht maanden bij het bedrijf. Na een paar maanden dienst werd het systeem voor inklokken vervangen door een digitale gezichtsscan.



De man maakte zich zorgen over wat er gebeurde met zijn persoonlijke data en stuurde zijn baas een bericht met het verzoek het systeem aan te passen naar een fysiek pasjessysteem. Dat zou volgens de werknemer een minder ingrijpende werkwijze zijn en zou de privacy kunnen waarborgen. Vervolgens kreeg de elektricien een bericht dat dit zijn ‘laatste waarschuwing’ was. Na het stelselmatig weigeren van de gezichtsscan werd de man uiteindelijk ontslagen in augustus 2018.



Dat was onterecht, oordeelt de onafhankelijke Nieuw-Zeelandse arbeidswaakhond nu. Volgens de Employment Relations Authority was het ontslag een greep ‘naar Victoriaanse tijden waar werkgevers de menselijke kant opofferen om drie minuten extra werk te besparen’. Het bedrijf is gesommeerd omgerekend 14.000 euro te betalen aan de werknemer.



In Nederland beginnen gezichtsscanners ook steeds meer in trek te komen. Ook hier zijn er vraagstukken rondom de privacy. Schiphol, waar proeven lopen met de scanners om het boardingproces vlotter te doen verlopen, liet eerder al weten ‘vanzelfsprekend zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens’.