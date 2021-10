Nieuwe AirPods en MacBooks: dit kondigt Apple vanavond (waarschijnlijk) aan

Het Apple-evenement van vandaag komt snel: het is nog maar een maand geleden sinds de techreus zijn nieuwe iPhones, iPads en Apple Watch uit de doeken deed. Traditiegetrouw organiseert Apple altijd een tweede presentatie kort na de eerste, om te voorkomen dat een nieuwe iPhone andere nieuwe producten overschaduwt.

Is Apple magie kwijt sinds overlijden Steve Jobs? ‘Tijd van steeds nieuwe dingen is verdwenen’

De iPhone 13 lijkt erg op de 12, maar is op één punt flink verbeterd

Meestal gaat het tijdens een oktoberpresentatie over nieuwe iPads, maar dit jaar rekenen we daar niet al te veel op: in september werden al een nieuwe iPad en iPad mini uit de doeken gedaan. De nadruk ligt ditmaal vermoedelijk vooral op de Mac en wellicht ook op nieuwe AirPods.