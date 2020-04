Nieuwe ‘goedkope’ iPhone SE uitstekend alternatief voor duurdere versies

Volledig scherm iPhone SE (2020). © Tweakers Het is een slechte tijd voor wie van kleine smartphones houdt. Toen Apple in 2007 zijn allereerste iPhone presenteerde, liet Steve Jobs trots zien dat zelfs met het grote scherm iedereen de telefoon met één enkele duim zou kunnen bedienen. De bediening met één hand was jarenlang een leidend principe bij het maken van iPhones.



Zeven jaar later kwam er met de iPhone 6 Plus voor het eerst een iPhone die echt niet gemakkelijk met een enkele hand te bedienen is. En de iPhone 6 bleek ook een stuk groter dan zijn voorgangers. Apple heeft daarnaast lang kleine telefoons aangeboden. Hoewel de iPhone 6 dus groter was, kon je toen nog altijd een 5s krijgen, voor wie wat kleiners wilde. In 2016 kwam daar de SE bij, die vervolgens nog een paar jaar in het assortiment bleef.

Lees ook Is dit het design van de nieuwe iPhone 12? Lees meer

Er zijn genoeg redenen aan te wijzen waarom telefoons groter zijn geworden. Mensen willen grotere accu’s, meer camera’s en meer antennes voor beter bereik en meer snelheid op mobiele netwerken, wifi en bluetooth. Op een gegeven moment past het niet meer en moet je keuzes maken.

Na vier jaar is er weer een nieuwe SE, maar wie gehoopt had op een écht kleine telefoon, komt bedrogen uit. Terwijl de oude SE een 5s was met nieuwe componenten, is de nieuwe SE een iPhone 8 met nieuwe componenten. En de iPhone 8 was een nieuwe, glazen versie van het iPhone 6-ontwerp uit 2014. Groot is dus daadwerkelijk het nieuwe klein, want hoewel het destijds een grotere iPhone was, is het nu met afstand de kleinste nieuwe telefoon die we sinds een tijd hebben gezien.

Bijzondere strategie

Volledig scherm iPhone SE (2020) © Tweakers Apple heeft een bijzondere strategie. Kun je je voorstellen dat Samsung een oud ontwerp gebruikt, daar nieuwe componenten in stopt en dat voor een lagere prijs uitbrengt? Een Galaxy S7 met nieuwe onderdelen, maar een enkele oudere camera en een prijs van rond 500 euro zou de wenkbrauwen doen fronsen in de winkels, tegenover de modernere ontwerpen en functies van hedendaagse Android-concurrenten en van Samsung zelf.

Dat Apple hiermee een voor veel mensen aantrekkelijke smartphone neerzet, getuigt van de unieke positie en strategie van de iPhone-maker. Het is razend knap om met zo’n mix van oud en nieuw iets moois neer te zetten dat veel mensen aanspreekt.

No-brainer

Zoals altijd zijn er veel manieren om naar een iPhone te kijken. Als je simpelweg de goedkoopste nieuwe iPhone wil, dan is de SE een no-brainer. Hij heeft lange softwareondersteuning en blijft nog jaren up-to-date. De processor zal er ook voor zorgen dat hij nog een paar jaar lang snel zal blijven. Ook als je hebt gewacht op een nieuwe iPhone zonder inkeping in het scherm en met homeknop, is de SE de meest logische keuze. Daarnaast is het de kleinste nieuwe iPhone, voor wie verzot is op kleinere smartphones. Hij is misschien groter dan de oude SE, maar een stuk kleiner dan de XR en de 11.

Er is meer goed nieuws: het scherm is, ondanks de lage resolutie anno nu, prima en er is goed mee te werken onder alle omstandigheden. De accuduur is lang niet slecht en de SE beschikt over functies als draadloos laden en stereoluidsprekers.

Je kunt ook kijken wat je inlevert ten opzichte van de iPhone 11, die driehonderd euro duurder is. De iPhone 11 heeft een groter scherm, een primaire camera met meer functies, een extra camera met ultragroothoeklens en een betere accuduur. Daarnaast heeft de iPhone 11 een ultrawidebandchip, die nu nog nauwelijks in gebruik is, maar later wellicht belangrijker wordt.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm iPhone SE (2020). © Tweakers

Je kunt hem ook vergelijken met gelijk geprijsde concurrenten. Ten opzichte daarvan valt hij uit de toon doordat hij grote schermranden heeft, geen oledscherm maar een lcd, een trage meegeleverde lader en een enkele camera zonder veel functies als een nachtmodus en portretmodus voor objecten. Soms, maar niet altijd, krijg je bij Android-telefoons meer functies, zoals een 3,5mm-jack, schermen met hogere resoluties en verversingssnelheden, en een betere accuduur. De kans dat je vier of vijf jaar plezier zult hebben van een gelijk geprijsd alternatief op Android is dan weer klein.

Slimme zet

De iPhone SE van dit jaar is daarmee een slimme zet van Apple. Het is zeker geen betere deal dan een iPhone 11, want je betaalt een stuk minder en je krijgt ook een stuk minder. Het gaat er vooral om of je liefhebber bent van de grote voordelen, zoals de lange ondersteuning, en kunt leven met de nadelen als het verouderde ontwerp en de mindere camera-setup. Elke goedkopere telefoon biedt compromissen en je levert altijd ergens iets in. Voor veel mensen die simpelweg een bruikbare iPhone willen en niet geven om de nieuwste camerasnufjes en langere accuduur, is de SE een uitstekend alternatief voor de duurdere modellen van Apple.