Nieuwe World of Warcraft-uitbreiding aast ook op nieuwe spelers

Op 27 oktober verschijnt Shadowlands, de nieuwe uitbreiding voor online fenomeen World of Warcraft . Na de vorige uitbreiding duikt maker Blizzard Entertainment deze keer het hiernamaals van speelwereld Azeroth in. En door de startpositie van de spelers gelijk te trekken, probeert het zelfs wat nieuwe spelers warm te maken voor de 16 jaar oude game.

Er is een goeie reden waarom Blizzard Entertainment zo ongeveer om de twee jaar een nieuwe uitbreiding voor zijn onlinegame World of Warcraft lanceert: het trekt spelers terug naar de game. De nog steeds miljoenen spelers die de fantasiewereld Azeroth onveilig maken, doen dat zeer fanatiek. Maar een deel van de spelers, zodra ze het allemaal een beetje hebben gezien, haakt langzaam af, om pas terug te keren na de release van zo’n nieuwe uitbreiding . Kijk naar Battle for Azeroth, de vorige, die in de zomer van 2018 verscheen: op de lanceringsdag alleen al waren er 3,4 miljoen spelers die de uitbreiding in huis haalden, een verkoopcijfer waarvoor heel wat uitgevers van volledige games zouden tekenen – laat staan voor een uitbreiding van een bestaande game. Laat nog meer staan een die al anderhalf decennium op de teller heeft.

In 'Shadowlands' kom je vier verschillende facties tegen.

N00bs welkom

Diezelfde terugkeer van het World of Warcraft-speleraantal, dat na de terugkeer van miljoenen spelers bij iedere uitbreiding geleidelijk weer afkalft naar één tot twee miljoen, verwacht Blizzard Entertainment ook van 'Shadowlands’, de nieuwe uitbreiding die op 27 oktober verschijnt. Maar naast fanatieke spelers die al jaren in de game zitten en hem eventjes links lieten liggen, probeert het bedrijf met Shadowlands ook nieuwe spelers warm te maken voor World of Warcraft. Ook al is de game inmiddels al zestien jaar oud.

Een nieuwe speler die opduikt in de basisgame van 'World of Warcraft’ is bijvoorbeeld kansloos in een raid met spelers die al jaren in de game zitten. Het duurt weken tot maanden om het maximale level, en dus de content aan het einde van het spel, te halen. Maar in Shadowlands wordt iedereen weer eventjes gelijk: iedereen, van level 1 tot dat level 120, begint terug bij één, en kan zich binnen de afgesloten omgeving van Shadowlands opwerken tot level 60 en – belangrijker – alvast wat uitrusting verzamelen en zijn behendigheid in de game opkrikken. ,,Na vijftien jaar World of Warcraft beseffen we dat het voor nieuwe spelers ontmoedigend kan zijn om in een nieuwe uitbreiding te duiken”, zegt Patrick Dawson, een van de ontwikkelaars van de uitbreiding. ,,Daarom wilden we een ervaring geven die iedereen weer terug op dezelfde lijn zet. Nieuwe spelers zijn een heel specifieke focus geweest voor Shadowlands: we zorgen ervoor dat de cruciale ervaring tijdens de allereerste uren - een verre herinnering voor ervaren spelers, maar een hele drempel voor nieuwelingen - memorabel voor hen is.”

Bastion, een van de 'lichtere' oorden in de 'Shadowlands'.

Het hiernamaals

De plaats waar je belandt in Shadowlands staat los van de rest van de spelwereld Azeroth: je daalt erin af naar het hiernamaals van de fantasiewereld. Waar de speler samen met andere kampioenen van Azeroth naartoe moet reizen om de kosmische orde te herstellen. En waar hij een paar godsgruwelijke, gevaarlijke oorden zal tegenkomen, zoals The Maw, zeg maar de hel. De Alliance en de Horde hebben hier ook geen betekenis: in plaats ervan komen vier Covenants, groeperingen waarbij de speler zich kan aansluiten: de Kyrian, Venthyr, Necrolords en Night Fae hebben elk hun unieke verhaallijn, net als een heiligdom dat met jouw hulp weer in zijn glorie kan worden hersteld, en ze geven je personage hun eigen bijzondere krachten mee.

Nadat je de content van Shadowlands hebt doorgespeeld, en bent teruggekeerd naar Azeroth, neem je daar dingen van mee, zegt Dawson. ,,Er moest natuurlijk een link blijven: de ervaringen die je opdoet in 'Shadowlands’ mochten niet volledig vrijblijvend zijn. De krachten die je opdoet, door je keuze van Covenant bijvoorbeeld, blijven van jou, en kun je aanspreken wanneer je Raids of Dungeons speelt in de kernwereld.”

World of Warcraft: Shadowlands komt uit op 27 oktober voor PC en Mac.

