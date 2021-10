Nintendo Switch-game ‘Good Job!’ grote winnaar Dutch Game Awards 2021

Nederlandse gamemaker Paladin Studios sleept twee Dutch Game Awards in de wacht met de game Good Job! , voor Best Game en Best Game Design. De Dutch Game Awards zijn de belangrijkste prijzen binnen de Nederlandse gamesector.

,,Alleen al het feit dat dit de eerste Nederlandse game is die in samenwerking met Nintendo is ontwikkeld, maakt Good Job! heel speciaal”, schrijft de jury over de game, die met twee van de belangrijkste prijzen naar huis ging. In het komische spel voor de Nintendo Switch moeten spelers op onhandige wijze taken uitvoeren binnen een serieus bedrijf. De game wordt geprezen voor zijn stijl en creativiteit.

Ook de game Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy van het in Amsterdam gevestigde Ludomotion ging met twee awards naar huis, voor Best Audio en Best Technical Achievement.

De Dutch Game Awards werden donderdagavond uitgereikt in Beeld en Geluid in Hilversum, tijdens de Dutch Media Week.

Winnaars

Gameontwikkelaar Tomas Sala kreeg voor zijn game The Falconeer de prijs voor Best Art. In de game besturen spelers een grote vogel in een grote open wereld. Sala heeft de game grotendeels alleen gemaakt, maar volgens de jury lijkt het alsof er een groot ontwikkelteam achter zit: ,,Dat komt vooral ook door de art. Tomas heeft een wereld gemaakt die spelers uren vermaakt en verbaast, maar ze wel gefocust houdt.”

Het chaotische VR-spel Traffic James van Little Chicken Game Company kreeg de award voor Best Innovation. Gamemaker Rusty Lake ging naar huis met de award voor Best Commercial Achievement voor puzzelgame The White Door. Het door twee broers opgerichte KeokeN Interactive won de award voor Best Debut Game met hun spannende Deliver Us the Moon.

Voor kleinere games waren er ook awards gereserveerd. Zo won Sad Viscacha Studio van de Breda University of Applied Science de prijs voor Best Student Game. In hun project Arid moeten spelers overleven in een Zuid-Amerikaanse woestijn. Niel Vredevelt kreeg de Best Applied Game-award voor Sparky, een game voor jonge longpatiënten om hen te leren een longfunctietest te doen.

Inclusieve industrie

Naast de awards voor losse games, zijn er donderdagavond ook drie speciale awards uitgereikt. Vertigo Games won de award voor Best Studio. ,,Het is een van de meest toonaangevende VR-studio’s ter wereld”, schrijft de jury. Vertigo Games heeft onder andere de VR-games Arizona Sunshine en After the Fall gemaakt.

De Inclusion Award ging naar de recent afgestudeerde Sacha Blom, die zich inzet voor een meer inclusieve game-industrie. In samenwerking met Paladin Studios, heeft Blom een handleiding opgesteld voor inclusieve werving om de industrie toegankelijker te maken voor vrouwen.

Mark Overmars kreeg de Lifetime Award uitgereikt. Volgens de jury heeft Overmars door zijn werk vele Nederlandse en internationale gamemakers bereikt. Met name via Gamemaker, toegankelijke software om games mee te maken. Dat programma wordt op gameopleidingen verspreid over de hele wereld gebruikt.

Zelfs tijdens een pandemie

Gamemakers die in Nederland wonen konden zelf hun game opgeven voor de Dutch Game Awards. De games moesten tussen 1 januari 2020 en 31 juni 2021 zijn uitgebracht en zijn vervolgens door een tienkoppige jury met mensen uit de industrie beoordeeld.

De laatste keer dat de Dutch Game Awards werden uitgereikt was in 2017. Nu is het evenement overgenomen door brancheorganisatie Dutch Games Association. ,,We zijn blij dat de Dutch Game Awards weer plaats heeft gevonden”, stelt DGA-voorzitter Derk de Geus. ,,De Awards zijn belangrijk voor alle Nederlandse game developers en een prachtig moment om de beste producties van de Nederlandse game industrie te laten zien aan het binnen-en buitenland. Zelfs tijdens een pandemie blijft de game-industrie productief.”

