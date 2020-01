Nog beter en mooier gamen met deze uitstekende beeldschermen

Dit is een ingekorte versie van een volledige koopgids, te lezen op de website van Hardware Info.

Waarom moet je specifiek een game-monitor hebben? Is het beeldscherm dat je op kantoor gebruikt niet genoeg? In principe kun je gamen op een normale monitor, maar een game-monitor heeft allerlei foefjes en technieken die de spelervaring ten goede komen.

Voor het gamen met een PC hebben we een aantal schermeigenschappen als ideaal aangemerkt. Zo is de optimale resolutie voor gaming op dit moment 2560x1440 beeldpunten, ook bekend als qhd of 1440p. Het liefst hebben we daarbij een scherm met een diagonaal van 27 inch.

Een goede HDR-weergave, oftewel een hoger contrast tussen licht en donker, is dan weer geen harde vereiste. De techniek biedt absoluut meerwaarde voor gamers, maar is nu simpelweg te duur. Dat brengt ons bij de prijs. De prijzen van gaming-monitoren lopen enorm uiteen, van pakweg 150 tot meer dan 2000 euro.

Het zou eenvoudig zijn om het duurste model als ‘beste’ aan te wijzen, en technisch zou dat ook heel verdedigbaar zijn. We zouden er alleen weinig mensen een plezier mee doen. Daarom stellen wij dat modellen van 500 á 600 euro de bovengrens zijn voor onze aanbeveling.

Zoals gezegd is er heel veel keuze als je op zoek bent naar een gaming-monitor. Het aanbod loopt uiteen van 24- inch tot meer dan 40-inch in diagonaal, van full hd tot ultra hd resoluties. Er zijn modellen met sterk uiteenlopende verversingsfrequenties en dan hebben we het nog niet gehad over verschillende soorten panelen en allerlei extra voorzieningen, zoals een extra steuntje voor je koptelefoon.

Onze keus: LG Ultragear 27GL850

Volledig scherm De LG Ultragear 27GL850. © Hardware Info

De beste gaming-monitor uit deze test is de LG Ultragear 27GL850. Dit is een 27-inch-monitor met een de optimale 2560x1440 resolutie, een kleurrijk ips-paneel en een goede verversingsfrequentie van 144 Hz. Het scherm werkt met de nieuwste technieken van zowel AMD- als Nvidia-videokaarten (Freensync en G-Sync) en heeft zeer lage responstijden. Gemiddeld kost de monitor zo’n 500 euro. Enkele kanttekeningen: de 27GL850 heeft een relatief laag contrast, weinig extra foefjes en er zijn concurrenten met een hogere verversingsfrequentie, al is dat wat ons betreft niet al te belangrijk.

De budgetoptie: AOC C27G1

Volledig scherm AOC C27G1. © Hardware Info

Gaat 500 euro voor een monitor je iets te ver? Gelukkig zijn er ook nog een aantal goede opties voor de gamer met een iets kleiner budget. Neem bijvoorbeeld de C27G1 van AOC. Voor 199 euro haal je een 27-inch-monitor in huis mét de hoge verversingsfrequentie van 144 hz. Qua resolutie doet dit scherm wel een stap terug, want het scherm draait maximaal 1920x1080, ofwel full HD (1080p).