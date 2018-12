Nooit meer last van omgevingsgeluid: dit zijn de beste noisecancelling-headsets

Beste KoopWord je onderweg getergd door rumoer, dan ben je mogelijk geholpen met een koptelefoon voorzien van actieve ruisonderdrukking. Doordat ruis en omgevingsgeluid wordt weggefilterd, hoor je vrijwel niks meer. Ideaal voor concentratie of rust. Steeds meer merken hebben een dergelijke reisgenoot in de line-up. Wij zochten samen met Hardware.Info de drie beste uit voor drie verschillende personen.

Zo’n koptelefoon neemt het omgevingsgeluid op, keert de fase van het signaal om en speelt het vervolgens af over de speakers. Met andere woorden: de pieken in het omgevingsgeluid worden omgezet in dalen in het afgespeelde geluidssignaal. De twee golven schakelen elkaar als het ware uit, en het nettoresultaat is dat er minder geluid overblijft.

Het principe klinkt simpel, maar het bieden van effectieve ruisreductie is een lastige taak, zeker als er tegelijk ook nog muziek moet worden afgespeeld. Hoewel noise cancelling koptelefoons de afgelopen twintig jaar enorm veel beter zijn geworden, kan de geluidskwaliteit van een ‘gewone’ koptelefoon voor hetzelfde bedrag beter zijn. Niet alleen omdat alle extra hardware meerkosten met zich meebrengt, ook omdat de techniek uiteindelijk invloed heeft op de weergave door de koptelefoon. Bovendien is noise cancelling geen oplossing voor alle soorten van lawaai. De techniek werkt vooral goed om voorspelbaar laagfrequent rumoer te dempen – geluiden met een frequentie tot ongeveer 400 Hz - bijvoorbeeld lawaai van een vliegtuigmotor of airconditioning. Onregelmatige, onvoorspelbare geluidsbronnen, zoals luide gesprekken, zijn veel lastiger te compenseren.

Hoe dan ook, wij hebben drie hoofdtelefoons uitgekozen die het best zijn voor drie verschillende levensstijlen. Voor de gehele selectie van veertien koptelefoons kun je op de site van Hardware.Info terecht.

Volledig scherm Sony WH-1000XM3 © HWI

De allrounder (Sony WH-1000XM3, 379 euro)

Sony is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de belangrijkste concurrenten van Bose in de markt voor luxere draadloze noise cancelling koptelefoons. Bespraken we ongeveer anderhalf jaar geleden de WH-1000X, inmiddels is de fabrikant alweer aangeland bij de derde versie. Voor de WH-1000XM3 heeft Sony het draagcomfort aangepakt. De nieuwe koptelefoon klemt minder op de oren, wat in combinatie met de zachte oorkussens en de brede hoofdband een fijne ervaring oplevert. Bovendien is het accessoire lekker licht. Opvallend, gezien de lange beloofde accuduur. de koptelefoon luxe en stevig aan. Dat mag overigens ook wel, want met 379 euro is dit het duurste model in de vergelijking. De bediening verloopt hetzelfde als bij de voorgangers: op de aanraakgevoelige rechter oorschelp moet je swipen en tikken om de afspeelfuncties en het volume te bedienen.

De nieuwe WH-1000XM3 biedt van alle geteste modellen de beste ruisreductie. Het comfort is uitstekend en qua functionaliteit is er niks te klagen. Ook de klank stemt tevreden; ook al is het uiteindelijk niet de best klinkende koptelefoon in deze test, de WH1000XM3 is wel de beste allrounder.

+ Beste ruisreductie

+ Goed geluid

+ Draagcomfort is goed

- Prijs ligt hoog

Volledig scherm Bose © Bose

De vertrouweling (Bose QuietComfort 35 II, 355 euro)

De Bose QuietComfort-reeks is ongetwijfeld de bekendste serie noise cancelling koptelefoons op de markt. De populariteit laat zich onder meer verklaren door het steevast goede draagcomfort. Dat is ook bij de QC 35 II nog steeds uitstekend voor elkaar, ondanks het relatief hoge gewicht van 310 gram – wellicht veroorzaakt door de metalen oorschelpen. De hoogwaardig aanvoelende koptelefoon drukt nauwelijks op de oren en heeft brede, comfortabele oorkussens en een dito afgewerkte hoofdband. De bediening verloopt bij Bose via fysieke knoppen, in plaats van een aanraakgevoelig vak. Nieuw is de ‘Actieknop’ op de linker oorschelp, die je de Google Assistant of Alexa laat gebruiken, als je de knop daarvoor instelt middels de Bose Connectapp. De app kan verder worden gebruikt om nieuwe firmware over te brengen of de koptelefoon te vinden als je hem kwijt bent, maar een equalizer ontbreekt opvallend genoeg.

De Bose QC35 II volgt de Sony WH-1000XM3 echter op de voet, met een iets neutralere geluidsweergave en iets mindere lange accuduur, maar ook een iets lagere prijs.

+ Degelijke ruisreductie

+ App-support

+ Goed draagcomfort

- Geen equalizer in app

Volledig scherm Sony © HWI

De budget-luisteraar (Sony WH-H900N, 198 euro)

De WH-H900N lijkt qua ontwerp op zijn duurdere broer. Het plastic voelt wat goedkoper aan en is wat minder mooi afgerond, maar voor een bedrag van 180 euro is het een fijn afgewerkte hoofdtelefoon die eveneens comfortabel zit. In de luistertest blijkt de WH-H900N een van de beter klinkende koptelefoons in dit prijssegment. Goed aangezette bassen en sprankelende hoge tonen horen bij dit apparaat. Ook als je de noise cancelling inschakelt, klinken die hoge tonen bovendien mooier dan bij veel concurrenten, waarbij detailniveau en separatie tussen instrumenten in dit segment zeer tevreden stemmen. De WHH900N combineert dat bovendien met een prima ruisreductie – 14 dB demping in lage tonen waarbij iets meer ruis optreedt dan bij de WH-1000XM3, maar genoeg voor een plek bovenin in het basissegment.

De koptelefoon behoort tot de beter klinkende modellen, waarbij ook de ruisreductie prima is voor dit bedrag. Bovendien zit de koptelefoon comfortabel, voelt de constructie goed aan en is de featureset zeer compleet, met een moderne bediening en aanpassingen via een app.