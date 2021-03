Omdat Julians moeder slecht sliep is er nu voor iedereen een middel om goed te slapen: ‘Veilig gevoel’

Reclame voor ‘ontsmet­tings-magnetron’ schetst schrik­beeld corona

27 februari Een appeltje? Wel eerst in een speciale Philips ‘ontsmettings-magnetron’ ermee, want voor je het weet raak je besmet met corona. Dat is de boodschap van een opvallend reclamefilmpje waarmee het Eindhovense lichtbedrijf Signify een kastje met UV-C-licht aan de man brengt in India. Overdreven, vinden deskundigen.