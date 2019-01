Ondanks de schandalen blijft Facebook wereldwijd flink groeien

De omzet steeg afgelopen kwartaal met 30 procent tot 16,9 miljard dollar vergeleken met een jaar eerder, dankzij fors meer inkomsten uit advertenties. De groei bij Facebook is sterker dan analisten hadden voorzien. De nettowinst ging daarnaast met 61 procent omhoog tot een record van bijna 6,9 miljard dollar. Een jaar terug kwam de winst nog erg laag uit in verband met de door president Donald Trump gewijzigde belastingregels.

In maart vorig jaar kwam naar buiten dat het bedrijf Cambridge Analytica ongeoorloofde toegang had tot persoonlijke gegevens van tientallen miljoenen gebruikers van Facebook. Die persoonlijke gegevens zouden zijn gebruikt voor de verkiezingscampagne van Trump. Deze zaak en andere privacykwesties blijven Facebook achtervolgen en onlangs gingen geruchten dat er mogelijk nog een flinke boete in de Verenigde Staten volgt.

Van een afname in het wereldwijde aantal gebruikers is evenwel geen sprake. Het aantal dagelijks actieve gebruikers klom in december op jaarbasis met 9 procent tot gemiddeld ruim 1,5 miljard. Vorige week werd bekend dat Facebook in Nederland wél minder gebruikers heeft. Het aantal Facebookers daalde vorig jaar zelfs met 640.000. Ondanks dit verlies, telt Facebook in ons land nog steeds ruim 10 miljoen gebruikers.