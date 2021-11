Ondanks de tekorten toch een Nintendo Switch met oledscherm voor sinterklaas? Zo doe je dat

De Nintendo Switch met oledscherm werd in juli van dit jaar aangekondigd en ligt - officieel - sinds 8 oktober in de winkel. De nieuwe draagbare spelcomputer heeft een beter scherm en meer opslagcapaciteit. Hij blijkt gewild door consumenten: het duurdere model is niet bepaald gemakkelijk te pakken te krijgen.

Wil je deze nieuwe Switch hebben, dan worden de komende maanden zwaar. Dankzij het mondiale chiptekort moest Nintendo het aantal Switches dat dit jaar nog geproduceerd wordt met 20 procent verminderen.

Het chiptekort begon vorig jaar, nadat het coronavirus wereldwijd veel fabrieken voor zogenoemde halfgeleiders had stilgelegd. Tegelijkertijd zat iedereen thuis en werden er massaal mobieltjes, laptops en andere computers ingeslagen.

Tegen de 400 euro

Sindsdien worstelen chipfabrikanten om de achterstand in te halen. Fabrikanten als Intel verwachten dat het mogelijk nog jaren duurt voordat er weer genoeg halfgeleiders beschikbaar zijn voor alle spelcomputers, auto’s en andere apparatuur die wereldwijd worden verkocht.

Voor een enkele oled-Switch, mocht je er een vinden, betaal je zo’n 384 euro. Sommige webwinkels kiezen er echter voor om deze alleen of voornamelijk in bundels met games of andere zaken te verkopen voor nog veel hogere bedragen. Hou daar rekening mee.

Waar vind je dan een Switch met oledscherm?

In ieder geval niet op de Nederlandse winkelpagina van Amazon: daar is de handheld niet te vinden. De Franse en Duitse Amazon-winkels hebben de oled-Switch al wel vaker te koop aangeboden, maar daar is het aanbod voorlopig uitverkocht.

Winkels als Coolblue, Bol.com, Gamemania en Nedgame hebben op moment van schrijven ook hun voorraad al verkocht. De winkels verwachten wel nieuwe exemplaren op voorraad te krijgen, maar wanneer weet zelfs de verkoper pas kort van te voren.

Met een druk op de knop kan je deze sites vragen om je op de hoogte te brengen als er nieuwe exemplaren van deze Switch te koop zijn. Let op dat je soms te laat bericht kan krijgen - een vasthoudende paginaververser kan je zo te snel af zijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de rij staan en via Telegram zoeken

Vind je het niet erg om in de wachtrij te staan voor je oled-Switch, dan bieden Mediamarkt en Coolshop.nl vooruitbestellingen voor de maand december. Dat betekent bij Mediamarkt wel dat je meteen een bundel met game en randapparatuur moet aanschaffen.

Hou je liever je vinger aan de pols, dan houdt in ieder geval Gamer.nl een pagina bij met alle webwinkels waarbij deze Switch te koop zou kunnen zijn. Deze pagina wordt regelmatig bijgehouden.

Wie niet bang is voor berichtenapp Telegram, kan daar een aantal geautomatiseerde trackers vinden. Twitteraar PS5 Stock Alerts houdt via Telegram-accounts de beschikbaarheid van verschillende spelcomputers in de gaten, waaronder ook voor de Nintendo Switch. Een andere Telegram-tracker is te vinden via Laagst.nl.

Voorlopig blijft de Switch met oledscherm zowel bijzonder gewild als bijzonder schaars. De kans dat je er één voor sinterklaas te pakken krijgt, is dus helaas klein - tenzij je je aan Marktplaats wil wagen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op techgebied: