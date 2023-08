Ook als hij vrij is, beantwoordt hij vragen van collega’s: Jochem ‘kloonde’ zichzelf met computerversie

Regering VS laat hackers ‘als China’ inbreken in satelliet

Vijf hackersgroepen proberen in te breken in een satelliet die in een baan om de aarde draait. Dit gebeurt met toestemming van de Amerikaanse regering, meldt de nieuwssite Politico vrijdag. Het zou de eerste keer zijn dat hackers ingezet worden om de controle te verkrijgen over een ruimtesatelliet.