Op zoek naar een goede smartphone voor minder dan 500 euro? Dit zijn de beste

Volledig scherm De Xiaomi Mi 11T Pro. © Xiaomi

De beste keuze: Xiaomi Mi 11T Pro

De Xiaomi 11T Pro biedt veel smartphone voor de prijs. Hij is met de Snapdragon 888-processor razendsnel en heeft ook nog veel opslag.

Het scherm is mooi en heeft een hoge helderheid, wat het makkelijk af te lezen maakt in een lichte ruimte of op het strand in de zon. Dankzij de verversingssnelheid van 120 hertz van het scherm, voelt de internetervaring erg soepel aan. Scrollen lijkt veel sneller te gaan: het glijdt een beetje.

De accuduur van het toestel is gemiddeld. Bij video’s bekijken is het achttien uur, maar browse je op internet, dan kom je al gauw uit op tien uur. Kortom, je hebt de lader regelmatig nodig. Gelukkig doet die zijn taak uitmuntend; in een halfuur is de telefoon al voor de volle 100 procent opgeladen, erg handig als je bijna het huis moet verlaten en nog maar even hebt om je smartphone op te laden.

Volledig scherm iPhone SE 2020. © Apple

De beste iOS-telefoon: iPhone SE 2020

De iPhone SE kwam al begin 2020 uit, maar dankzij de lange softwareondersteuning van Apple hoef je niet bang te zijn dat hij snel over datum gaat. Er is kortgeleden ook een nieuwe iPhone SE uitgekomen, maar die is nog een stuk duurder dan het 2020-model dat we hier aanraden, maar niet heel veel beter. De A13-chip van Apples makelij is nog steeds snel.

Dit compacte toestel heeft een goede camera, naast een prima ultragroothoekcamera en telelens. Wel missen we een nachtmodus, waardoor iPhone SE niet de sterkste partij is als het gaat om foto’s in het donker of in de schemer.

De accuduur is niet fantastisch en er is weinig opslagruimte als je voor het goedkoopste model gaat,maar een investering van een paar tientjes zorgt voor een telefoon met aanzienlijk meer opslag (van 64GB naar 128GB).

