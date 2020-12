Op zoek naar een kerstcadeau voor een techliefhebber? Met deze gadgets scoor je zeker

Met deze cadeausuggesties kun je de techliefhebbers in je omgeving verrassen met een origineel cadeau. Of wie weet, maak je hiermee je eigen verlanglijstje compleet.

Imou Ranger IQ IP Camera

Volledig scherm Imou Ranger IQ IP Camera. © Dahua

Met deze Full HD-beveiligingscamera zijn verdachte bewegingen binnenshuis makkelijk in de gaten te houden. De geavanceerde detectie werkt met artifical intelligence en ziet bijvoorbeeld het verschil tussen mensen en dieren. Daardoor krijg je ook geen overbodige notificaties op je smart device.



Zelfs in het donker blijft deze camera heldere kleurenbeelden maken, met dank aan de Starlight-sensor. Het is mogelijk om via de bijbehorende app door te geven dat je thuis bent, zodat de privacymodus geactiveerd wordt en de cameralens sluit. De Imou Ranger IQ is te koppelen aan Google Assistant of Alexa.

OPPO Reno4 Pro met Enco W51 draadloze oortjes

Volledig scherm Reno4Pro. © Oppo

Deze Reno4 Pro ziet er niet alleen mooi uit, het is ook echt een krachtig toestel. Dat is vooral te danken aan de Snapdragon 765G-processor met acht kernen en de batterij die binnen 36 minuten volledig opgeladen is.



Voorkeur voor een smartphone die deels kan functioneren als foto- en videocamera? Dan is dit een aanrader. Het amoledscherm van 6,5 inch (16,51 cm) geeft prachtige kleuren. Daarnaast is het toestel uitgerust met vier camera’s aan de achterkant en een 32 megapixelcamera aan de voorkant. Oppo heeft ook een aantal verbeteringen doorgevoerd, waardoor de telefoon betere nachtopnames en stabielere video’s kan maken. Als kerstcadeau krijg je bij de aankoop van de Reno4 Pro ook de draadloze Enco W51-oortjes van Oppo.

Apple Watch Cellular

Volledig scherm Apple Watch Cellular. © Telenet

Smartwatches waren ooit hebbedingen waar alleen sportfanaten in geïnteresseerd waren, nu lijkt het wel alsof iedereen met een slim horloge om de pols rondloopt. Veel mensen zien de smartwatch dan ook als een handige verlenging van hun smartphone, waarmee je onder andere berichten kan ontvangen, de gps kan gebruiken of muziek kan streamen. Nadeel was altijd wel dat de smartphone hiervoor ook echt in de buurt moest zijn.



Dat is nu verleden tijd, met dank aan de nieuwste generatie smartwatches. In de Cellular-modellen van de Apple Watch Series 6 en SE kun je namelijk een eSIM toevoegen. Telenet lanceerde daarom bijvoorbeeld al Telenet One Number; een toepassing waarmee je je mobiele nummer en de gegevens van je smartphone aan de smartwatch kunt linken. Vanaf nu is het dus mogelijk om zonder smartphone op pad te gaan en toch verbonden te blijven.

Ring Doorbell V3

Volledig scherm Ring Deurbel. © Telenet

De deurbellen van Ring worden ook steeds populairder. Belangrijkste troef: dankzij de ingebouwde camera en de bijhorende applicatie is het mogelijk om overal ter wereld te zien wie er thuis op de stoep staat en zelfs een praatje te maken met die persoon.



De camera zelf filmt in 1080p HD-beeldkwaliteit. Met Ring Protect kunnen video’s worden opgenomen zodat ook later nog is terug te zien wie er aan de deur stond.

Airy True Wireless

Volledig scherm Airy True Wireless. © Teufel

Met de Airy True Wireless van Teufel haal je iets speciaals in huis. Deze in-ears (oordopjes die in de gehoorgang zitten) hebben een prettig draagcomfort, dankzij de perfect passende eartips die er in drie maten bij geleverd worden en het lichtgewicht van 49 gram.



Zo blijven ze ook bij sportieve activiteiten goed in de oren zitten. De bijbehorende oplaadcase zorgt ervoor dat per oplaadbeurt 25 uur geluisterd kan worden. Ook wandelen of lopen in de regen is geen probleem met de oordopjes. Ze zijn namelijk spatwaterdicht.

