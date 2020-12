Op zoek naar een nieuwe tablet? Kijk goed naar de kenmerken

De belangrijkste vraag bij de selectie van een tablet is natuurlijk wat je ermee wil doen. Een illustrator die op zoek is naar een toestel om op te tekenen zal sneller voor een iPad Pro kiezen, dan een moeder die een tablet voor haar 13-jarige kind wil kopen.

Wie een tablet koopt om als werktool te gebruiken, kan het beste kiezen voor een toestel met een schermdiagonaal van minstens 10 inch (25,4 in centimeter). Niet alleen de grootte van het scherm speelt een rol, ook de resolutie. Een goed startpunt is 1280 × 800 pixels. Nog beter is 1920 × 1080 pixels of hoger.