Opstartproblemen streamingdienst HBO Max: zo zorg je dat je account niet meteen kapotgaat

Smart-tv kopen? Alles wat je moet weten wanneer je een nieuwe slimme televisie aanschaft

Nu de dagen korter worden en we sowieso al meer thuisblijven, is het misschien tijd om je oude beeldbuis te vervangen door een smart-tv. Een smart-toestel heeft een internetverbinding, zodat je toegang hebt tot allerlei apps en streamingdiensten. Hoe weet je welk toestel geschikt is voor jou? Wat betekenen afkortingen als 4K, OLED en QLED? En vooral: wat moet dat kosten?

28 november