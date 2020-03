Oude AD-verhalen worden op Twitter ten onrechte ‘als nieuw’ gepresenteerd

Een verhaal van bijna zes jaar oud was afgelopen week het best gelezen artikel op AD.nl via Twitter. Opvallend, want er was geen directe nieuwsaanleiding om het artikel opnieuw te delen. Al snel bleek dat PVV-leider Geert Wilders het onder de aandacht had gebracht, waarbij hij ten onrechte de suggestie wekte dat het om een actueel verhaal ging.

Het artikel ‘Overheid en NPO willen minder Marokkanen in Opsporing Verzocht’ werd op 4 maart door Geert Wilders op Facebook geplaatst. Daarbij wekte hij met het woordje ‘nu’ de indruk dat het om een nieuw, actueel verhaal ging. In werkelijkheid betrof het een artikel uit 2014. In het stuk werd verwezen naar een anonieme bron in Nieuwe Revu die stelde dat het programma onder druk gezet werd om minder allochtone verdachten te laten zien, iets wat destijds door de NPO juist werd tegengesproken.

Het oude verhaal kreeg via het Facebookbericht bijna 4000 likes, 1400 reacties en werd 1100 keer gedeeld. Ondanks dat Wilders het zelf niet op Twitter heeft gezet, werd het daar door nog eens 571 accounts gedeeld. In de meeste gevallen meldden de Twitteraars niet dat dit een oud artikel was, zo ontstaat de indruk dat dit nu een actuele discussie is. De nieuw op te richten partij Ongehoord Nederland was een uitzondering op die regel, en gaf er haar eigen draai aan:

Hoewel er geen nieuwsaanleiding is, hebben bepaalde kringen op Facebook en Twitter er blijkbaar belang bij oude verhalen opnieuw onder de aandacht te brengen. Het komt vaker voor dat mensen oude artikelen opnieuw delen en daarbij ten onrechte de suggestie wekken dat het om een nieuw artikel gaat. En niet één, keer, maar zelfs meerdere keren opnieuw. Hetzelfde verhaal over Opsporing Verzocht had in twee jaar tijd vier keer een nieuwe opleving, telkens werd het in korte tijd heel vaak gedeeld via Twitter:

Een paar weken geleden gebeurde hetzelfde met een oud artikel over een met vuurwerk bekogelde rouwstoet. In een recent nieuwsverhaal over een vergelijkbaar incident met een belaagde rouwstout was niets geschreven over de afkomst van de verdachten, maar werd op Twitter het oude artikel gedeeld alsof het over het nieuwe incident ging. In het oude artikel uit 2011 stond dat er Marokkanen bij betrokken waren en dus leek het nu opnieuw om Marokkanen te gaan.

Verkeerde context

Het delen van oude artikelen via Twitter zorgt ervoor dat die berichten in de verkeerde context gelezen worden. Feitelijk is er natuurlijk niets mis met het delen van een oud nieuwsbericht, we zijn blij met ons digitale archief en we maken veel tijdloze verhalen, maar soms is nieuws van gisteren vandaag alweer achterhaald.

Als artikelen worden misbruikt voor doeleinden die de waarheidsvinding niet ten goede komen, worden mensen verkeerd geïnformeerd. Dit dwingt media om na te denken over een oplossing. Zo kan de publicatiedatum bij oudere artikelen een prominentere plek krijgen, of waarschuwen we soms mensen in de tekst nadrukkelijk dat het een gedateerd artikel betreft.

Dit artikel besprak ik in het Mediaforum van SpraakmakersOp1 op Radio 1 op woensdag 11 maart 2020. Luister hier de hele uitzending terug.