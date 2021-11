Ouder van gamende kinderen? Hier moet je op letten

Belangrijk om te beseffen is dat er vaak een stigma hangt aan gamen, maar dat het lang niet altijd een probleem hoeft te zijn. Het is hoe de jongeren van nu spelen, en spelen hoort bij de jeugd. Slechts in vier procent van de gevallen vallen jonge gamers met hun gamegedrag in een risicogroep, concludeerden onderzoekers.

Verdiep je in de game

Als ouder is het vooral goed om je te verdiepen in de hobby van je kind. Praat met hem of haar over de games die ze spelen, of kijk een keertje met ze mee. Zo kun je ook beoordelen of bepaalde games wel geschikt zijn voor je kind.

Via de website van PEGI kun je de betreffende gametitel opzoeken om allerlei informatie over het spel te krijgen. Het belangrijkst is de leeftijdsclassificatie. Games voor 12 jaar en ouder kunnen bijvoorbeeld geweld bevatten tegen fantasiefiguren, of niet-realistisch geweld tegen andere mensen. Hier valt bijvoorbeeld de populaire game Fortnite onder.

Aankopen in de game

De symbolen onder de classificatie geven je meer informatie over de game, zoals of er geweld of drugs in voorkomen. Een belangrijk icoon is daarbij de hand met een betaalkaart, die aangeeft dat er in de game extra aankopen gedaan kunnen worden.

Het gaat dan bijvoorbeeld om cosmetische spulletjes, die gamepersonages een ander uiterlijk geven. Maar de game kan ook de beruchte lootboxen bevatten, die je een kans geven op voorwerpen in het spel. FIFA heeft bijvoorbeeld de modus Ultimate Team, waarin je pakjes met digitale kaarten kunt kopen en zo een voetbalteam samenstelt door te gokken.

De beste voetballers komen het minst vaak voor, waardoor spelers worden aangemoedigd om steeds nieuwe pakjes te kopen. Dit kan echt geld kosten, dus ga in gesprek met je kind over deze aankopen. Controleer ook welk betaalmiddel mogelijk gekoppeld is aan de spelcomputer van je kind, zeker als je hem of haar laat spelen op een apparaat dat van jou is, zoals een tablet.

Te veel gamen?

Ben je bang dat je kind te veel gamet? Controleer eerst bij jezelf of dat echt zo is. Zou je het bij een andere hobby ook te veel vinden? Als je kind één keer in de week een hele avond een boek leest, is dat niet zo erg. Maar iemand die de hele tijd alleen maar boeken wil lezen, dat is wel een probleem. Hetzelfde geldt voor games.

Vergeet ook niet dat een groot deel van het sociale leven van je kind zich via games zou kunnen afspelen. Ze spreken bijvoorbeeld met vriendjes af in Fortnite en praten tijdens het spelen met elkaar. Als je daar al te strenge regels op legt, beperk je dus mogelijk ook het sociale verkeer.

Het wordt vooral een probleem als het gamen andere zaken in het leven in de weg gaat zitten, wat het Trimbos ‘problematische aspecten van gamegedrag’ noemt. Denk aan ruzie door het gamegedrag, kinderen die stiekem gamen terwijl is afgesproken om het niet te doen, of jongeren die zich rot voelen als ze niet kunnen gamen. Ook als het gamen ten koste gaat van andere dingen, zoals hobby’s, slaap, schoolprestaties en vrienden, wordt het tijd om aan de bel te trekken.

