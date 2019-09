Oudste webcam ter wereld van ondergang gered

In een interview met de San Francisco Gate meldde een van de oprichters van FogCam nog dat de universiteit de livestream ‘slechts tolereert en niet echt goedkeurt’ en dat ze ‘zelf geschikte locaties moesten zoeken’. The New York Times schrijft zelfs over ‘aanvaringen’ met de directie en dreigementen van afsluiting. Evident is nu sprake van het tegenovergestelde.

De FogCam bestaat sinds 1994 en zet sindsdien om de 20 seconden een videoframe op internet. De camera was bedoeld als probeersel en het idee was om een kijkje te geven in het alledaagse leven op de campus. De naam komt van het feit dat het aan de kust van Californië behoorlijk mistig kan zijn. Het is niet de eerste livecam ooit; dat is The Trojan Room Coffee Machine, maar die ging in 2001 op zwart. Wel is het de oudste nog werkende webcam.