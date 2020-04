Overheid waarschuwt NL-Alert-app te verwijderen wegens datalek

Het ministerie heeft die externe dienst verzocht het verzamelen van data via de app te stoppen en de al verzamelde data te vernietigen. Dat staat in een Kamerbrief die vandaag is verzonden.

Er komt binnen enkele dagen een update die de betreffende dienst verwijdert. Ook heeft het ministerie het over maatregelen om de app ‘op een andere, veiliger manier in te richten’, maar tot die tijd is het advies aan gebruikers om de app te verwijderen. In totaal is de app door 58.000 gebruikers van iOS en Android gedownload.