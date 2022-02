Photoshop, maar dan simpeler: probeer deze fotobewerkers eens

Iedereen wil vroeg of laat wel eens een foto of afbeelding bewerken. Met de onderstaande apps kun je snel aan de slag, zonder daarvoor complexe apps als Photoshop meester te worden.

Adobe Photoshop is een begrip in de grafische designwereld. Het programma laat je foto’s en ander beeldmateriaal bewerken en geldt in de zakelijke wereld als standaard. Toch kan het voor mensen die er niet dagelijks mee werken best een overweldigende tool zijn. Heb je geen puf om je in de talloze functies te verdiepen dan zijn hier laagdrempelige alternatieven.

1. Creative Cloud Express

Creative Cloud Express is van Adobe zelf en biedt een vereenvoudigde versie van de grafische tools Photoshop, Indesign, Illustrator en Premier. Met dit softwarepakket kun je onder andere een achtergrond verwijderen, video’s bijsnijden of samenvoegen, of een kleurenpalet samenstellen en je beelden exporteren als pdf.



Creative Cloud Express is ontworpen met de beginnende creatieveling in gedachten, heeft een bibliotheek met sjablonen voor sociale media en kan automatisch het formaat aanpassen voor verschillende platforms.

2. Canva

Deze online tool is zowel gratis als betaald beschikbaar. De gratis versie geeft je nog steeds toegang tot meer dan 8000 sjablonen waarmee je vrijwel alles kunt ontwerpen, van Instagram-posts tot trouwkaarten. Als je echter kiest voor een gratis versie van Canva, zullen alle ontwerpen die je maakt worden voorzien van een watermerk, of je moet een dollar betalen om dit te verwijderen. Zeker een overweging waard. Of je gaat voor de betaalde versie om alle functies meteen te ontgrendelen.



3. Pixlr X

Een foto bewerken met het gratis Pixlr X is simpel en vereist geen enkele bewerkingservaring. Je hoeft alleen maar een foto te uploaden die je wilt bewerken of er een te kiezen uit de aanwezige bibliotheek met stockfoto’s van de app. Vervolgens kies je de resolutie van de foto en kun je deze aanmaken.



De fotobewerkingstools stellen je in staat om foto’s bij te snijden, de achtergrond te verwijderen of de kleurwaarden aan te passen. Je hebt bovendien de beschikking over honderden filters en effecten om uit te kiezen. Een kind kan de was doen.

4. Sky Luminar 4

Deze tool is geschikt voor amateurs, beginners én professionals. Handig is de online gebruikershandleiding met verschillende categorieën voor elke set van functies. Zo leer je snel over de functies die je nodig hebt en kun je moeilijkere functies links laten liggen.



De interface is zeer intuïtief en hij zit boordevol handige tools. Wat te denken van een kunstmatige intelligentie die de sfeer van foto's aanpast, zonder dat je daar zelf veel bij hoeft na te denken?

5. Gimp

In de loop der jaren is deze gratis fotobewerker uitgegroeid tot een van de meest populaire tools voor onervaren gebruikers. Gimp is al beschikbaar sinds 1996 en nog altijd razend populair. Met de aanwezige kleur- of beeldbewerkingstools kun je snel de tint, verzadiging of contrast van je foto’s aanpassen, maar je kunt ook werken met meerdere lagen of maskers.



De interface van Gimp is zeer laagdrempelig en je zult niet veel tijd nodig hebben om het programma onder de knie te krijgen, zelfs als je helemaal nieuw bent in de wereld van fotobewerking. Ook de tutorials zijn zeer handig, als je even vastloopt vind je snel een antwoord en kun je weer verder.

Destructieve beeldbewerking en non-destructieve beeldbewerking

Als je een foto bewerkt verandert de beeldinformatie van de individuele pixels. Als je dat rechtstreeks in het fotobestand doet en je slaat die foto vervolgens op dan zijn die bewerkingen meestal onomkeerbaar maar dat hangt van de app af. Een dergelijke bewerking heet destructief, aangezien de oorspronkelijke informatie van de foto verdwijnt. Sommige apps bewerken beeld non-destructief. Het oorspronkelijke beeldbestand blijft bestaan en de bewerkingen worden als een kopie opgeslagen waarbij je direct het verschil tussen origineel en nieuw beeld ziet. Op het momenteel dat je het bewerkte beeld exporteert of converteert wordt het definitief.