Piepklein gat zorgt voor veel meer scherm op nieuwe telefoon

Hoewel hij pas anderhalf jaar terug te vinden is op telefoons, is de ‘notch’ al bijna niet meer weg te denken uit het ontwerp van de moderne smartphone. Dankzij deze inkeping weten moderne telefoons meer oppervlak te benutten voor het scherm en functies als een selfie-camera te behouden. Toch is de ‘hap’ uit het scherm storend voor veel gebruikers. Smartphonefabrikanten proberen daarom oplossingen te vinden. Heeft de Honor View 20 de oplossing met een subtiel ‘cameragaatje’? Tweakers mocht het toestel bekijken in Las Vegas.

Het lijkt erop dat de notch in 2019 deels vervangen gaat worden door, tja, hoe noemen we het eigenlijk? In het Engels hebben ze het over ‘hole punch’, wat zich laat vertalen naar ‘perforatie’, maar dat bekt niet lekker. Laten we het voor nu op ‘cameragat’ houden; een ronde uitsnede uit een hoek van het scherm waar de frontcamera doorheen kan fotograferen.

De eerste telefoon met zo’n cameragat die wij in onze handen kregen is de View 20, het aankomende toptoestel van fabrikant Honor. Op de Huawei-stand op techbeurs CES was een klein hoekje voor Honor gereserveerd waar vier exemplaren van de View 20 uitgestald stonden. Daar spraken we uitgebreid met een medewerker van Honor over de technische uitdagingen rondom het cameragat en de bijzondere features van de camera. En natuurlijk konden we ook zelf met de telefoon aan de slag.

Honor is behoorlijk trots op hoe het cameragat geproduceerd wordt. Simpelweg een gat in het telefoonscherm maken is namelijk geen optie, dat zou het glas te zwak maken en zorgen voor problemen met de camera. Honor maakt enkel een gat in één laag van het scherm. De frontcamera fotografeert dus door de lcd heen. Deze aanpak zorgt er ook voor dat het gat relatief klein kan blijven.

91,8 procent scherm

De sensors die vroeger boven het scherm of in de notch zaten, zijn bij de View 20 bovenop de telefoon geplaatst. Dat alles zorgt ervoor dat de voorzijde van de telefoon volgens Honor voor 91,8 procent uit scherm bestaat, een claim die we wel geloven, want als je de telefoon vast hebt is het inderdaad vrijwel alleen scherm dat je ziet. Doordat het gat in een hoekje zit in plaats van in het midden, zoals bij de notch, valt hij minder op. Al met al vinden we het een mooie vondst. Hij zal natuurlijk niet op elk soort telefoon toegepast kunnen worden; zo kiezen sommige fabrikanten voor een notch omdat ze dan een grotere speaker in kunnen bouwen. En als een telefoon uitgerust wordt met een infraroodcamera voor gezichtsontgrendeling (zoals de iPhone X) zal een klein gat in het scherm ook niet volstaan.

Hoewel Honor enigszins bekendstaat als budgetbroertje van Huawei, is bij de View 20 niet enorm bezuinigd op de hardware. Zo wordt hij aangedreven door een sterke chip die we bijvoorbeeld ook in de dure Huawei Mate 20 Pro terugvinden. Daarnaast heeft het basismodel 6GB werkgeheugen en 128GB opslag, terwijl er ook modellen met respectievelijk 8GB en 256GB komen.

Wat dat alles moet kosten wordt op 22 januari bekendgemaakt, wanneer Honor de View 20 officieel introduceert voor de Europese markt. In thuisland China, waar de telefoon al te koop is, kost hij 2999 yuan, omgerekend ongeveer 385 euro. Nu kunnen we dat niet direct omrekenen en zal hij in Europa vast meer kosten dan dat, maar waarschijnlijk minder dan de andere toestellen met dezelfde krachtige chip.