Pokémon Go leverde vijf miljard dollar op: dit is nieuw in de game

De populaire smartphonegame Pokémon Go is deze week vijf jaar oud. Na vele updates is het oude spel bijna niet meer te herkennen en is het voor oudgedienden wellicht leuk om nog eens een gooi te doen.

Pokémon Go was in 2016 een ware hype. Hordes mensen gingen met z’n allen op pad, om in de echte wereld allerlei virtuele monsters te vangen. Het leidde op sommige locatie tot complete chaos. In het Haagse Kijkduin gingen zoveel spelers de hort op dat het beschermde natuurgebied bij sommige delen kapot werd getrapt.

De gemeente Den Haag dreigde toen nog met een kort geding, waarna ontwikkelaar Niantic snel excuses aanbood. De virtuele monsters werden kort daarna uit het natuurgebied verwijderd.

Sindsdien miljarden verdiend

Het was slechts één van de vele wereldwijde voorbeelden van de Pokémon Go-gekte. In de zomer van 2016 kon je bijna niet naar buiten zonder dat je groepjes Pokémon-spelers op je pad zag, al was het spel toen niet op zijn hoogtepunt.

Uit cijfers van marktanalisten uiteengezet door Tweakers blijkt dat de game in latere jaren een nog hogere omzet draaide, omdat de overgebleven spelers fanatiek extraatjes binnen de app kochten. De game zou 5 miljard dollar hebben opgebracht, met een piek in de eerste helft van 2021. Toen werd een omzet van 642 miljoen dollar neergezet.

De game is sinds 2016 ook gigantisch veranderd. Wie hem in die hypezomer voor het laatst heeft opgestart, zal het origineel wellicht niet meer herkennen. We zetten hieronder vijf significante veranderingen op een rij.

1. Vechten tegen Team Rocket en andere spelers

Bij de verschijning in 2016 kon je alleen met je monsters vechten tegen de zogeheten Gyms. Daarin kunnen spelers hun monsters stallen om muntjes te verdienen, waarmee ze vervolgens upgrades kopen.



Sindsdien is het gevechtssysteem aardig uitgebreid. Zo is het mogelijk om de strijd aan te gaan met andere Pokémon Go-spelers. Wie liever computergestuurde tegenstanders uitschakelt kan ook zoeken naar leden van schurkenteam Team Rocket, van wie ze ook gevangen pokémon kunnen ‘redden’.

2. Raids en nieuwe gyms

De hierboven genoemde Gyms zijn ook veranderd sinds 2016. Bij het originele systeem kon zo’n punt op de kaart soms wekenlang worden vastgehouden, omdat spelers er supersterke monsters in hadden gestald. Nu worden monsters op termijn zwakker zodat andere spelers ze alsnog kunnen uitschakelen.



Bij deze Gyms verschijnen soms ook de nieuwe Raids, waarbij een buitengewoon krachtig monster bevochten kan worden. Dit is een nieuw coöperatief systeem waarbij je met veel medegamers samen de strijd aan kunt gaan om kans te maken op soms legendarische wezens.

3. Pokémon ruilen

De originele Game Boy-games werden ooit groot door het ruilaspect: wie alle monsters wilde hebben, moest met vriendjes op het schoolplein zeldzame vondsten uitwisselen.



Het ruilen van Pokémon is inmiddels ook in Pokémon Go mogelijk, al werkt dat niet zo makkelijk als in het origineel. Voor het uitwisselen van monsters betaal je Stardust, een stofje dat je in de game verzamelt naarmate je meer monsters vangt.

4. Thuis beter speelbaar wegens corona

Tijdens de coronapandemie was het ineens een minder goed idee om naar buiten te gaan en spelletjes te spelen. Ontwikkelaar Niantic heeft daarom een aantal aanpassingen gedaan, zodat de game ook binnenshuis de moeite waard is.



Inmiddels is het bijvoorbeeld mogelijk om een Raid op afstand te bevechten, zodat je niet naar de Gym in de echte wereld hoeft te lopen. Het vangen van monsters in je huiskamer is ook makkelijker geworden.

Sommige van deze veranderingen zijn overigens tijdelijk: Niantic verwijdert eind deze maand sommige aanpassingen in de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland, en wil dat op termijn in andere landen doen naarmate de lockdowns worden opgeheven en het virus is ingedamd.

5. Dagelijkse en wekelijkse missies

Bij verschijning kon Pokémon Go wat doelloos aanvoelen: je was vooral bezig met het vangen van nieuwe monsters en het groeien van je level, maar een verhaal of een duidelijke opdracht had je niet echt.



Dat is veranderd met de komst van een speciaal missiesysteem. Tijdens het spelen vind je ooit een speciale opdracht, om bijvoorbeeld bepaalde type monsters te vangen. Door die te voltooien krijg je extra beloningen. Ook heeft het spel soms speciale feestevenementen en wekelijkse opdrachten, waarmee je dan een zeldzame Pokémon kunt verdienen.