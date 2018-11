Pokémon Let's Go brengt de nostalgische Pokémon-verslaving terug

RecensieDat het mobiele spel Pokémon Go tot de ultieme terugkeer van de Pokémonhype van het vorige decennium heeft geleid, is een understatement. De winkels liggen sinds de zomer van 2016 vol Pokémonspullen en ook het mobiele spel zelf is nog steeds populair. Sterker nog: Pokémon Go beleeft een soort comeback, waarbij het aantal actieve gebruikers voor het eerst in lange tijd weer duidelijk is gestegen.

De reden? De nieuwe features in de game zelf helpen natuurlijk, maar dat je met de release van Nintendo Switch-game Pokémon Let’s Go Pikachu en Pokémon Let’s Go Eevee nog meer uit je mobiele spel kunt halen, is minstens zo belangrijk. Tweakers.net legde de kersverse game onder de loep.

Pokémon Go en Let’s Go zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De een kan prima gespeeld worden zonder de ander, maar gamers die over alle twee de spellen beschikken, zullen uit beide meer halen. Dat heeft alles te maken met een van de belangrijkste connectiviteitsfuncties.

+ Nieuw jasje +Handigheden en verbeteringen in gameplay +Connectie tussen Go en Let’s Go +Nostalgie - Verouderde elementen - Zoveelste keer hetzelfde avontuur Cijfer: 8 Het is namelijk mogelijk om Pokémon die je in Go hebt gevangen, naar je Let’s Go over te zetten. Anders dan bij ruilhandel op Pokémon Go zelf kost je dat geen in-game geld, dus er zijn geen beperkingen in de Pokémon die je naar je Switch kunt sturen. Het enige waar je je van bewust moet zijn, is dat Pokémon niet de omgekeerde weg kunnen bewandelen. Naar de Switch gestuurde Pokémon zie je dus niet meer terug in Pokémon Go.

Klassiek tegen nieuw

Er zijn duidelijke verschillen tussen de klassieke Pokémongames en deze Let’s Go-games. Allereerst is dit de eerste Pokémon-game met wat modernere graphics. De ontwikkelaar heeft duidelijk naar de vormgeving van de aloude Pokémon-cartoon gekeken, want de game en de serie lijken in diverse opzichten op elkaar. Personages als Brock en Misty, maar ook Jesse en James van Team Rocket, zijn zodoende zeer herkenbaar. Het is wel raar dat diverse onderdelen van de menu’s niet hetzelfde grafische niveau laten zien. De icoontjes van de verschillende Pokémon zijn bijvoorbeeld heel simpel en best lelijk, wat niet past bij een game die verder regelmatig uitpakt met flashy effecten en cartoonwaardige beelden.

In de gameplay is een belangrijke verandering dat trainers nu niet, of in elk geval niet altijd, vechten met wilde Pokémon. In plaats daarvan kun je wilde Pokémon direct bestoken met Pokéballs. Het vangen werkt net als in Pokémon Go, wat wil zeggen dat je een cirkel ziet die kleiner wordt. Mik je de bal in de cirkel, dan heb je meer kans om de Pokémon te vangen, en hoe kleiner de cirkel al was, hoe hoger de vangkans wordt. Daarnaast kun je de eveneens uit Pokémon Go bekende ‘berries’ gebruiken om het vangen nog wat makkelijker te maken. Heb je een Pokémon gevangen, dan verdien je daar direct ervaringspunten mee voor alle Pokémon die je op dat moment in je actieve party hebt zitten.

Conclusie

Pokémon Let’s Go Pikachu/Eevee zal voor velen genoeg reden zijn om zich opnieuw te verliezen in een Pokémon-hype. Het feit dat Pokémon Go en deze Switch-game elkaar versterken, maakt het voor hen alleen maar leuker. Let’s Go schotelt gamers hetzelfde avontuur voor als de oude Pokémon-games, maar dan in een veel moderner jasje en met de nodige aanpassingen in de gameplay.

Toch neemt dat het ‘been there, done that’-gevoel, als je dit avontuur al meermaals hebt gespeeld, niet weg. Ook zijn er elementen in de game die verouderd aanvoelen en dus onder handen genomen hadden mogen worden. Vanwege die aanmerkingen is Pokémon Let’s Go niet voor iedereen een ‘must-have’, maar dat de game goed kan zijn voor de nodige uren Pokémon-spelplezier, mag duidelijk zijn.