Politie arresteert man (19) voor DDoS-aanvallen op overheidssites

,,Zeker nu de coronacrisis bij veel mensen voor extra onzekerheid en een grote informatiebehoefte zorgt, nemen we dit hoog op”, aldus hoofd van het cybercrimeteam Midden-Nederland Jeroen Niessen. Door zulke websites plat te leggen ,,ontneem je burgers toegang tot hun persoonlijke gegevens en belangrijke overheidsinformatie”, zegt hij.



Bij een DDoS-aanval worden websites bestookt met informatie, waardoor deze overbelast raken. Het komt regelmatig voor dat websites van bedrijven of overheden mikpunt zijn. In 2018 was DigiD, de dienst waarmee mensen kunnen inloggen op overheidssites, al eens doelwit. Voor het uitvoeren van DDoS-aanvallen kunnen meerdere motieven zijn, bijvoorbeeld politieke of economische. Over het motief van de 19-jarige is nog niets bekendgemaakt.