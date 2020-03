Pornhub onder vuur voor verkrachtings- en misbruikvideo’s

Een petitie die ondertussen al door zo’n 390.000 mensen werd ondertekend, beschuldigt Pornhub ervan profijt te halen uit video’s waarin jonge meisjes en vrouwen misbruikt en verkracht worden. De change.org-petitie werd gelanceerd door The Traffickinghub, een campagne die zich inzet voor kinderbescherming en tegen mensensmokkel. Het pornokanaal is medeplichtig aan mensenhandel, zegt Laila Mickelwait van Exodus Cry, een van de betrokken organisaties.

Pornhub, de grootste pornowebsite van de wereld, ligt flink onder vuur vanwege het vermeend profiteren van seksueel misbruik en verkrachting. De onvrede groeide nadat Laila Mickelwait, directeur van Exodus Cry, een Amerikaanse organisatie die zich inzet in de strijd tegen mensenhandel en seksuele uitbuiting, een petitie lanceerde. Daarin haalt ze de zaak aan van een 15-jarig meisje uit Florida dat al een jaar vermist was toen haar moeder te horen kreeg dat ze te zien was in video’s op Pornhub: op de pornosite stonden maar liefst 58 video’s waarin haar dochter misbruikt en verkracht werd. De man die haar gevangen hield is ondertussen aangehouden.

Daarnaast verwijst Mickelwait ook naar de zaak rond GirlsDoPorn, een productiebedrijf van amateurpornovideo’s waarin meisjes ‘voor het eerst en slechts eenmalig’ te zien zijn. De oprichters van het productiehuis filmden echter hoe minderjarigen verkracht en misbruikt werden en worden aangeklaagd voor mensenhandel.

Mensenhandel

,,Pornhub is medeplichtig aan de mensenhandel van deze vrouwen en minderjarigen en vermoedelijk nog duizenden anderen zoals hen”, aldus Mickelwait. ,,Met jaarlijks 42 miljard bezoekers en zes miljoen geüploade video’s per jaar verdient Pornhub miljoenen aan advertenties en abonnementen. Maar toch heeft het bedrijf geen systeem om op een betrouwbare manier de leeftijd of de instemming te verifiëren van diegenen die te zien zijn in de pornografische inhoud die het vertoont en waarvan het profiteert.”

Pornhub: ‘Beweringen feitelijk onjuist’

Mindgeek, het bedrijf dat eigenaar is van Pornhub, ontkent de beschuldigingen en benadrukt dat het grondige procedures heeft om illegale inhoud van de website te verwijderen. ,,Pornhub zet zich vastberaden in tegen de uitroeiing en het aanvechten van materiaal met gedwongen seks en minderjarigen. Elke andere bewering is feitelijk onjuist”, liet het bedrijf weten in een verklaring aan The Guardian.

Test: video’s uploaden zonder verificatie

Maar ook andere actiegroepen benadrukken dat de procedures van Pornhub tekortschieten. In sommige video’s op de website is extreem gewelddadige porno te zien. Dit, in combinatie met het grote aantal video’s dat seks met minderjarigen promoot – ‘teen’ (tiener, red.) is immers een van de populairste categorieën op de site – betekent dat het noodzakelijk is om vast te stellen dat alle video’s met instemming van de meisjes en vrouwen werden gemaakt, stelt Mickelwait. Zij nam zelf de proef op de som en slaagde erin om zonder problemen en zonder enige verificatie een account aan te maken en inhoud te uploaden naar Pornhub.