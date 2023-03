Presenteren als een pro? Dit zijn drie alternatieven voor Powerpoint

Techbedrij­ven vrezen uitspraak Hoogge­rechts­hof VS over rol YouTube bij versprei­den IS-vi­deo's

Techbedrijven vrezen een kritische uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof over hun algoritmen, nu Google-moeder Alphabet is aangeklaagd om content die door gebruikers online wordt gezet. Nabestaanden van een Amerikaanse die omkwam door een terreuraanslag uitgevoerd door Islamitische Staat (IS) stellen dat de aanslagplegers met behulp van Alphabet-product YouTube konden radicaliseren.