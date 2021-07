Preview: FIFA 22 is vooral beter op nieuwe spelcomputers

Lees de volledige versie van deze hands-on op Tweakers.

Voetbal is een sport van momenten. Het moment dat een beslissende goal valt, leidt spelers en fans naar een kortdurende extase. Dat moment moet ook voelbaar zijn in voetbalgames. Scoren moet in FIFA 22 dan ook mooier, beter en spectaculairder zijn dan ooit.

Mocht je nu denken dat je dit eerder hebt gelezen: dat klopt. Het zo spectaculair mogelijk in beeld brengen van voetbal is een terugkerende belofte van de jaarlijkse verschijnende FIFA-game van EA Sports. Toch belooft dit jaar anders te worden en de reden laat zich raden. FIFA 22 is de eerste game in de serie die bij release meteen verkrijgbaar is voor de nieuwere platformen.

Dat betekent: stappen vooruit in allerlei systemen. Onlangs presenteerde EA Sports deze vernieuwingen alvast aan media en fans. Ook konden ze een vroege versie van de game spelen.

Spelers beter vastgelegd

De term die je in de aanloop naar de release van FIFA 22 waarschijnlijk het vaakst zal horen is hypermotion. Dit is een hippe naam die hoort bij de vernieuwende manier waarop EA voetbal en voetballers in beeld brengt.

Zo is er een nieuwe manier van opnemen die voor FIFA 22 is gebruikt, waarbij volledige wedstrijden van elf tegen elf worden gevolgd en vastgelegd. Dat betekent dat je allerlei bewegingen oppikt die je in een gesloten setting als een hal, waar je spelers specifieke bewegingen laat opnemen, niet zou waarnemen.

Meer lichaamstaal

Net als elk jaar moeten teams en hun spelers er ook in deze FIFA weer realistischer en geloofwaardiger uitzien dan ooit. Dat geldt voor hun looks, maar ook voor de manier waarop ze zich opstellen. Onder de noemer Tactical AI moeten computergestuurde spelers beter positie kiezen en loopacties maken. Met name de prestaties in de zoneverdediging zouden een stuk beter moeten zijn.

Wat betreft de spelers zelf belooft FIFA 22 vooral in gedragingen en gezichtsuitdrukkingen een stap te zetten. Spelers zullen meer lichaamstaal laten zien door bijvoorbeeld te wijzen, te vragen om de bal of reacties op gebeurtenissen in de wedstrijd kenbaar te maken. Daarbij zal er op de gezichten duidelijk verschil in emotie te zien zijn.

Alleen voor next-gen

De tot nu toe genoemde features zijn echter alleen van toepassing op de versie voor de PlayStation 5, Xbox Series S/X en Google Stadia. Overige versies, waaronder de pc-versie, moeten het stellen met een minder uitgebreid featurepakket op zowel audiovisueel- als gameplaygebied. De uitleg: EA wil de minimum systeemeisen laag houden, om alle pc-gamers de kans te geven FIFA 22 te spelen.

Het is een keuze van de makers die ongetwijfeld niet lekker valt bij pc-gamers mét fatsoenlijke pc’s, want het betekent dat zij dit jaar veroordeeld zijn tot de last-gen-versie.

Betere keepers

Gelukkig voor hen - en gamers met oudere consoles - zijn er ook allerlei features die beide versies van FIFA 22 gemeen hebben. Een van de meest in het oog springende daarvan draait om de keepers. Ook dit is een onderwerp dat vrijwel elk jaar terugkomt rond FIFA.

De prestaties van doelverdedigers zijn belangrijk en helaas lang niet elk jaar even sterk. Ook dit jaar ligt er weer een opfrispakketje klaar, waarmee keepers voorzien worden van betere reddingen, meer persoonlijkheid in hun spel en een sloot nieuwe animaties. Dat alles met het doel om hun spel op een hoger niveau te krijgen en het er realistischer uit te laten zien.

Hoewel het nog wat vroeg is om te zeggen, durven we alvast te beweren dat je deze wijzigingen duidelijk gaat merken in de gameplay. Niet alleen pakken keepers veel, ze doen dat ook op meer verschillende manieren dan voorheen: het gestegen aantal animaties is duidelijk te zien.

Dribbelen

Ook in het dribbelen verandert er dit jaar iets. Spelers moeten meer gebruik kunnen maken van hun snelheid dankzij Explosive Sprint. Dit moet met name plotselinge versnellingen een stuk effectiever maken. Dat is zeker een gevaar, want snelheid is in FIFA de laatste jaren oppermachtig: niet voor niets bouwen miljoenen Ultimate Team-spelers hun teams al jaren op met vooral veel heel snelle spelers.

De nieuwe manier van sprinten is in de gameplay goed merkbaar. De eerste paar stappen van een speler die aanzet tot een sprint zijn duidelijk sneller, waardoor het op het juiste moment uitvoeren van zo’n versnelling inderdaad verschil kan maken. Wel lijkt het er op dat de verdere gameplay mede hierdoor wat trager aanvoelt.

Tactischer

Voor en na de wedstrijden veranderen er ook dingen. Zo kunnen spelers vooraf tactieken instellen per helft van het veld. Zo kun je je team dus agressiever laten jagen op je eigen helft of een andere manier van passing hanteren, waarbij je op eigen helft minder risico neemt dan op de helft van de tegenstander.

Na de wedstrijd kun je zoals altijd allerlei statistieken inzien, maar die zijn dit jaar gedetailleerder, zodat je een wedstrijd desgewenst beter kunt analyseren.

Voorlopige conclusie

Als er na de presentatie en eerste paar potjes met de bètaversie van FIFA 22 iets duidelijk is geworden, dan is het dat deze FIFA alle voorgaande versies visueel ruim achter zich laat, met name dankzij een groot aantal nieuwe of verbeterde animaties. Of dat ook een betere game oplevert, is af te wachten.

De ervaring leert dat voetbalgames in de periode tussen de eerste tests en de uiteindelijke release nog behoorlijk kunnen veranderen, waardoor een game die op dit moment iets trager aanvoelt dan zijn voorganger nog heel anders uit zou kunnen pakken. Daarnaast is het wachten op meer informatie over de vernieuwingen in spelmodi zoals Ultimate Team en Career.

