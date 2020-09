Productie Playstation 5 mogelijk in gevaar, Sony verwacht kwart minder consoles te maken

In plaats van 15 miljoen consoles verwacht Sony in zijn huidige fiscale jaar, dat eind maart 2021 eindigt, 11 miljoen PlayStation 5-modellen te kunnen produceren. Dat meldt Bloomberg op basis van informatie van mensen die bekend zijn met de planning. Sony zou in juli een grote hoeveelheid bestellingen bij hardwareleveranciers hebben geplaatst, maar inmiddels tegen productieproblemen aan zijn gelopen.

Per vliegtuig

Het bedrijf organiseert morgen een PlayStation 5-evenement, waar het waarschijnlijk de prijzen en verschijningsdatum bekendmaakt. Analisten van Bloomberg verwachten dat Sony 449 dollar (377 euro) voor de PlayStation 5 vraagt en 400 dollar (336 euro) voor de dunnere variant zonder optische drive.



Volgens game-analist Daniel Ahmad heeft Sony voor oktober zestig vluchten naar de VS geboekt om leveranciers van voldoende PS5's te voorzien. Transport per vlucht is duurder dan per schip, maar uiteraard sneller. Of de Europese markt iets gaat merken van het productieprobleem bij de Playstation 5, is nog niet duidelijk.