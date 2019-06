Roel Maalderink: 'De ratrace om het algoritme van YouTube is ongezond’

Pokémon Go-achtige game in Harry Pot­ter-universum lanceert vrijdag

11:22 Niantic en Warner Bros. brengen het mobiele spel Harry Potter: Wizards Unite op 21 juni uit in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Tot nu toe was er nog geen releasedatum bekend; in maart sprak het bedrijf alleen nog van een lancering ergens in 2019. De game had eigenlijk al in 2018 moeten uitkomen.