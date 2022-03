Russische influencers ontroostbaar na ban op Instagram: ‘Mijn leven wordt me afgenomen’

Verschillende Russische influencers hebben in tranen afscheid genomen van Instagram, nadat Rusland besloot om de toegang tot Instagram te beperken . Zo postte Olga Buzova (36) een video van bijna zeven minuten waarin ze een aantal keren in huilen uitbarst, terwijl ze zich vertwijfeld afvraagt hoe het verder moet zonder haar 23 miljoen volgers. Kritiek blijft niet uit. ,,Ze mag altijd naar Charkov (in Oekraïne, red.) komen. Hier werkt Instagram wel”, klinkt het onder meer.

Facebook en Twitter kregen eerder al een verbod opgelegd in Rusland en vrijdag volgde het nieuws dat ook Instagram in de ban werd gedaan. Tot grote treurnis van heel wat Russische influencers.



Olga Buzova - een Russische realityster - postte gisteravond laat een filmpje waarin ze bijna zeven minuten lang in badjas haar beklag doet over het feit dat ze afscheid moet nemen van haar publiek. ,,Ik ben niet bang om toe te geven dat ik jullie niet kwijt wil”, snikt ze volgens nieuwssite Business Insider.

,,Ik heb geen idee hoe de toekomst eruitziet. Ik weet het niet”, zucht ze. ,,Ik heb mijn leven, mijn werk en mijn ziel gedeeld met jullie. Dit is geen job voor me, het is een deel van wie ik ben. Het voelt als een groot deel van mijn hart. Mijn leven wordt me afgenomen.”

Op het einde van haar videoboodschap - die in tien uur tijd al meer dan 1,2 miljoen keer bekeken is - neemt ze afscheid en zegt ze dat ze ‘ervandoor gaat en nog wat verder gaat huilen’.

Ook het onafhankelijke televisiekanaal ‘Nexta’ uit Belarus deelde een filmpje van een ontroostbare Russische influencer. ,,Denk je dat dit voor mij gewoon een bron van inkomsten is? Dit is mijn leven. Mijn ziel zit erin. Ik word ermee wakker en ga ermee slapen. Al vijf jaar op rij.”

En een andere influencer - Allkhimova uit Moskou - beklaagt er zich op Instagram tegenover haar tienduizenden volgers over dat ze geen Lipton, Doritos en McDonald's meer zal kunnen kopen door de sancties. ,,Wat moet ik nu eten? Welke cadeautjes zal ik nu krijgen voor mijn verjaardag? Toiletpapier?”

Verschillende influencers vragen hun fans hen te volgen naar andere platforms, zoals Telegram. Zo ook de hoogzwangere Valeria Chekalina, die meer dan tien miljoen volgers moet achterlaten. ,,Zoon, het is jammer dat ik je lieve wangetjes en je eerste stapjes hier niet kan laten zien”, schrijft ze in haar laatste post van gisteren, waarin ze ook vertelt dat de datum van haar keizersnede gepland staat.

Bijtende kritiek

De influencers kunnen op steun rekenen van hun volgers, maar er is ook bijtende kritiek. ‘God, in Oekraïne sterven mensen, verschuilen kinderen zich in de metro, kan je nergens veilig slapen en zijn ze alles kwijtgeraakt en jij huilt om Instagram’, post iemand onder de video van Buzova. En: ‘Huil om de doden in de oorlog’.

‘Ze mag altijd naar Charkov komen’, luidt een van de commentaren onder de post van Nexta. ‘Hier werkt Instagram wel’.

