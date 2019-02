Samsung kondigt Galaxy S10 aan: lees hier alles over het nieuwe vlaggenschip

Samsung heeft zijn Galaxy S10-smartphones officieel aangekondigd. De Zuid-Koreaanse fabrikant brengt drie versies van de S10 uit. De S10 en S10+ krijgen drie camera’s en een vingerafdrukscanner achter het scherm. De S10e is een goedkoper model met twee camera’s, zonder gebogen schermranden. De tiende versie van het vlaggenschip van Samsung ligt al op 8 maart in de winkels.

Veel van de specificaties waren eerder al uitgelekt. De afmetingen van de S10+ en S10 zijn vrijwel gelijk aan die van de S9+ en S9, maar de nieuwe modellen hebben iets grotere schermdiagonalen, van 6,4 inch en 6,1 inch. Het scherm loopt nu verder naar boven door en in het scherm zit een gat voor de frontcamera. Dat is dus in plaats van een inkeping, ook wel notch genoemd, zoals bij een iPhone. Bij de S10+ is dat gat groter, om ruimte te bieden aan de twee frontcamera’s. De tweede frontcamera is een exemplaar met een groothoeklens.

Net als de voorgaande S-modellen zijn de S10+ en S10 gemaakt van glas. De behuizing is met 7,8mm iets dunner dan die van de S9-modellen, maar de accucapaciteit is groter. Ter vergelijking: de S9+ en S9 zijn 8,5mm dik en hebben accu’s met minder vermogen. Er komen dualsimversies van de Galaxy S10. Dat betekent dat er bijvoorbeeld een simkaart voor werk én een simkaart voor privégebruik in kunnen. Alle uitvoeringen bieden plek aan een micro-sd-kaartje met een capaciteit van maximaal 512GB.

Zowel de Galaxy S10+ als de reguliere S10 krijgen drie camera’s aan de achterkant. De primaire camera maakt gebruik van een 12-megapixelsensor. Daarnaast zit een camera met een telelens met een beeldhoek van 45 graden en eveneens een 12-megapixelsensor. De primaire camera en de telecamera hebben optische beeldstabilisatie.

Volledig scherm © AP

De Galaxy S10 en S10 Plus hebben een ultrasone vingerafdruk achter het oledscherm. Fabrikanten zoals OnePlus, Oppo en Vivo brachten vorig jaar al toestellen uit met een vingerafdrukscanner achter het scherm, maar die gebruiken een optische scanner, die tussen de pixels van het oledscherm moet kijken. Dat werkt niet bij schermen met een zeer hoge pixeldichtheid zoals de S10, daarom gebruikt Samsung een andere techniek. De ultrasone vingerafdrukscanner is ook sneller dan de optische scanners.

Samsung stopt ook een hypermoderne chip in de nieuwe topmodellen. Die system-on-a-chip, ook wel soc genoemd, presenteerde de fabrikant vorig jaar al en moet de telefoon een stuk sneller maken.

Het toestel ondersteunt nog geen 5g, de ultrasnelle opvolger van 4g, maar ondersteunt wel hogere 4g-snelheden dan de S9-toestellen. Het gaat om een theoretische maximale downloadsnelheid van 2 gigabit per seconde. Daarnaast ondersteunt de S10 ook een nieuwere vorm van wifi, waardoor het internet nog sneller is. Hier is wel een nieuwere router voor nodig, mocht je daar gebruik van willen maken.

Volledig scherm Galaxy S10 © Samsung

Goedkoper model

Naast de S10 en S10+ introduceert Samsung een derde model, de S10e. Dit is een goedkopere uitvoering, met een kleiner scherm dat een lagere resolutie en geen gebogen randen heeft. Ook heeft de S10e geen vingerafdrukscanner achter het scherm, maar een regulier exemplaar die in de zijkant van de behuizing is verwerkt. De Galaxy S10e heeft twee in plaats van drie camera’s aan de achterkant, de camera met telelens ontbreekt.