'Samsung stelt lancering opvouwbare telefoon uit na problemen met scherm’

Apparaat kapot? Zelf repareren is soms fluitje van een cent

20 april Laat de stofzuiger het afweten? Zet je koffieapparaat alleen nog lauwe bakkies? Ren niet meteen naar de winkel voor een nieuw apparaat, want zelf repareren is soms makkelijker dan je denkt. Het kan je een hoop geld besparen en is bovendien beter voor het milieu.