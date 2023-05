Schadevergoeding gloort voor 230.000 Nederlanders in zaak tegen Facebook na gigaboete

1,2 miljard euroVoor het jarenlang doorsluizen van Europese persoonsgegevens naar de Verenigde Staten moet het moederbedrijf van Facebook een recordboete van 1,2 miljard euro betalen. Dat hebben Europese privacytoezichthouders maandag bekendgemaakt. De recordboete is een belangrijke steun in de rug voor de 230.000 Nederlanders die meedoen aan de massaclaim tegen Facebook , meldt de Consumentenbond. ,,Hun zaak staat hiermee een stuk sterker.”

Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, stuurt volgens critici jarenlang gegevens van gebruikers door naar de Verenigde Staten, zonder te verzekeren dat hun privacy daar gewaarborgd zou zijn. Daar verdient het bedrijf miljarden euro’s aan advertentieverkoop mee. De toezichthouders van de Europese Unie, met de Ierse privacywaakhond IE DPA voorop, willen dat dit in de toekomst juridisch onmogelijk wordt gemaakt. Zij vrezen dat deze gegevens in handen kunnen komen van Amerikaanse inlichtingendiensten. ,,Facebook heeft miljoenen gebruikers in Europa, dus de hoeveelheid overgedragen persoonlijke gegevens is enorm”, zegt Andrea Jelinek, voorzitter van de European Data Protection Board, in een verklaring. ,,Deze ongeëvenaarde boete is een sterk signaal aan organisaties dat dergelijke ernstige overtredingen verstrekkende gevolgen hebben.”

De Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen dankzij Facebook ‘enorme hoeveelheden persoonsgegevens’ van EU-inwoners opvragen, stelt de Consumentenbond. ,,Facebook werkt hieraan mee, waardoor zij inbreuk maakt op de privacy van gebruikers van Facebook en Instagram in Nederland.” De boete die Meta nu moet betalen is volgens de Consumentenbond ‘het ultieme bewijs dat het net zich begint te sluiten rond Facebook’. ,,Het bedrag doet recht aan de overtreding die Facebook heeft begaan”, zegt directeur Sandra Molenaar. ,,De rechten van miljoenen consumenten zijn met voeten getreden. Daar hoort een afschrikwekkend bedrag bij. En dat is deze boete.”

‘Facebook staat niet boven de wet’

De hoogste Europese rechter oordeelde twee keer dat Facebook gegevens van consumenten niet zonder goede waarborgen naar servers buiten Europa mag doorsturen. ,,En toch gaat het bedrijf hier gewoon mee verder”, verzucht Dick Bouma, voorzitter van Data Privacy Stichting. ,,Het is hoog tijd dat Facebook tot de orde wordt geroepen, stopt met het schenden van consumentenrechten en consumenten gaat compenseren. Facebook staat niet boven de wet en moet zich net als iedereen aan de regels houden.”

Voor techadvocaat Jan Gerrit Kroon, gespecialiseerd in privacy, komt de historische boete niet als een verrassing. ,,Meta overtreedt stelselmatig en consequent de wetgeving. In het verleden, daardoor hebben ze ook zo groot kunnen worden, en nog steeds. Helaas heeft men bij Meta kennelijk het idee dat regels niet meer gelden als je zo groot bent. Dit laat maar weer eens zien dat het gelukkig anders is.”

Concurrerende platforms hadden volgens Kroon minder kans om succesvol te zijn doordat zij zich wél aan de regels hielden. ,,Je ziet hier, net als bij meer grote overtreders, dat alle juridische registers worden opengetrokken om de rechtspleging te frustreren en uitstel en afstel te krijgen, zodat ze nog zo lang mogelijk kunnen profiteren voordat ze zich uiteindelijk aanpassen. De oneerlijke voorsprong is dan echter al veiliggesteld.”

GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak noemt op haar beurt de boete ‘historisch’ en spreekt van een ‘sterk signaal’. ,,In Europa hou je je aan de Europese privacyregels. Onze persoonsgegevens horen niet thuis in de VS, waar de overheid er veel te makkelijk bij kan en bedrijven vrij spel hebben om deze verder te verhandelen. Eindelijk wordt onze privacy stevig gehandhaafd.”

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat het bedrijf van topman Mark Zuckerberg flink in de buidel moet tasten voor een geldstraf. Zo legde de Ierse privacytoezichthouder Data Privacy Commissioner (DPC) in september vorig jaar Meta-dochter Instagram nog een boete op van 405 miljoen euro en in november was al sprake van een boete van 265 miljoen euro voor Meta zelf. Het totaalbedrag aan boetes komt uit op zo’n 1,3 miljard euro. Daar komt nu dus deze 1,2 miljard euro bovenop. Volgens de Europese datawetgeving kunnen bedrijven worden onderzocht door de privacywaakhond van het land waar zij hun Europese hoofdkantoor hebben. In totaal heeft DPC momenteel nog elf onderzoeken lopen naar onderdelen van Meta.

De EU, de VS en Amerikaanse internetbedrijven touwtrekken al langer over de overdracht van Europese gebruikersgegevens. De Europese rechter zette in 2020 een streep door daarover gemaakte afspraken. Ook de modelcontracten die Meta met de EU heeft gesloten om toch data te kunnen overbrengen beschermen gebruikers niet genoeg, vindt het EDPB. Voor oktober moet dat zijn rechtgezet.

Nederlandse zaak

Ook in Nederland is Facebook onzorgvuldig omgesprongen met de verwerking van Nederlandse persoonsgegevens. De rechtbank in Amsterdam oordeelde in maart dat de gegevens van Facebookgebruikers uit Nederland zonder toestemming zijn gebruikt voor advertentiedoeleinden. Onder de door Facebook verwerkte gegevens vielen bijvoorbeeld seksuele voorkeur of religie. Deze zaak draaide enkel om de vraag of Facebook onrechtmatig heeft gehandeld. De rechtbank verklaarde dat er daarom nog geen schadevergoeding bij het socialmediabedrijf kon worden gevorderd.

Facebook claimde twee jaar geleden nog dat de zaak niet behandeld mocht worden in Nederland, omdat het bedrijf, met een Europees hoofdkantoor in Ierland, onder het Ierse recht zou vallen. Ook vond Facebook dat DPS geen aangifte kon doen omdat het geen benadeelde partij was. De rechter verklaarde die bezwaren ongegrond, waarna de zaak inhoudelijk kon worden beoordeeld. ,,De uitspraak van de rechtbank is voor ons dan ook een grote overwinning, echt baanbrekend”, liet de Consumentenbond destijds aan het ANP weten. Directeur Molenaar sprak van een signaal naar andere techbedrijven.

Inmiddels hebben al meer dan 230.000 Nederlandse consumenten zich aangemeld bij de Consumentenbond voor de massaclaim tegen Facebook. Stichting Privacy First zegt de claim op de voet te volgen. ,,Wij zijn van oordeel dat dit erg zorgvuldig moet gaan en de gebruikers moet dienen. De waarschuwende werking is wel op zijn plaats als de data inbreuk heel groot is.”

