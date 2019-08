Siri, Google Assistant of Alexa: wat zijn de verschillen?

Praten tegen technologie is in opmars, en dat komt natuurlijk door de steeds slimmer wordende spraakassistenten die meer en meer in laptops, speakers, televisietoestellen en auto’s opduiken. Tijd om de vijf belangrijkste ‘slimme assistenten’ even van dichtbij te bekijken, op het toestel waar ze voor het eerst opdoken: de smartphone.

Op iPhone: Siri

De oudste spraakassistent dook in 2011 op in Apple’s iPhones, en heeft de afgelopen acht jaar al een opmerkelijke groei doorgemaakt wat betreft zijn artificiële intelligentie. Want dat is iets wat veel gebruikers vergeten: Smart assistents worden continue beter omdat er een zogenaamd zelflerend systeem achter zit.

Dat systeem bevindt zich nog hoofdzakelijk in AI-lab’s van technologiebedrijven, maar leunt zwaar op de data die door smartphones wordt verzameld. Zo is Siri, door het analyseren van talloze geluidsfragmenten, sinds kort in staat om de stemmen van verschillende gebruikers te herkennen. In iOS 13, de aanstaande nieuwe versie van Apples besturingssysteem voor iPhones, zal ook een update zitten die Siri’s manier van spreken minder ‘computerachtig’ maakt.

Op Android-smartphones: Google Assistant

Volledig scherm Google Home Mini. © Google

Googles Assistant is jonger dan Siri: hij dook pas in 2016 op. Maar het zou kunnen dat uitgerekend dit ukkie de grootste groei heeft doorgemaakt. Dat komt omdat Google enkele jaren geleden DeepMind overnam, een Brits AI-bedrijf dat over zo’n sterke artificiële intelligentie beschikte dat de Amerikaanse gigant er 500 miljoen dollar (450 miljoen euro) voor over had. DeepMind is niet rechtstreeks verbonden met Google Assistant, maar geregeld duiken er nieuwe features in op die wél van het bedrijf komen.

Google Assistant is vooral ijzersterk geworden in het correct herkennen van gesproken taal: wanneer hij je bijvoorbeeld een recept voorleest terwijl je kookt, kun je al erg makkelijk een stap vooruit of teruggaan, of vragen wat het volgende ingrediënt moet zijn. Het systeem zit op alle Android-smartphones en andere apparaten (waaronder tv’s en ChromeBook-laptops), maar je kunt het met een aparte app ook naar een iPhone halen.

Op alles: Amazon Alexa

Volledig scherm © AP

In de Verenigde Staten is Amazon’s AI de marktleider voor slimme speakers in huis, maar hij is met een aparte app ook beschikbaar voor zowel iPhones en Android-toestellen. Alexa is het sterkst in het voeren van conversaties, dat is ook waar de AI-labs van Amazon de nadruk op leggen. Ook zit Alexa al in auto’s van een hele rits merken, zodat de spraakfuncties die de gebruiker in huis heeft ook verder kunnen ‘meereizen’ onderweg.

Op Windows-laptops: Microsoft Cortana