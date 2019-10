Slapend meisje (14) overlijdt door ontploffende smartphone: ‘Kan het nog steeds niet geloven’

De 14-jarige Alua Asetkyzy Abzalbek gaat de bewuste avond alleen naar bed en zet op haar telefoon ter ontspanning een muziekje aan. Omdat de batterij van haar smartphone bijna leeg is, sluit ze het toestel aan op een oplader die ze in het stopcontact steekt. Ze valt rustig in slaap.



Midden in de nacht gaat het helemaal mis. De smartphone ontploft, waardoor Alua flinke brandwonden oploopt, voornamelijk in haar gezicht. De volgende ochtend wordt ze door bekenden dood aangetroffen in bed, met de batterij van de telefoon dichtbij haar hoofd. De accu is door de explosie uit het toestel geschoten.



Vermoedelijk is de batterij van de smartphone te warm geworden door het opladen en midden in de nacht ontploft en in brand gevlogen. Volgens forensisch-experts is dit het meest voor de hand liggende scenario, scrhijven de Britse tabloids The Sun en Daily Mail. Het toestel ligt na de explosie nog steeds op haar hoofdkussen, vlak naast haar hoofd.



Alua’s radeloze beste vriend, de 15-jarige Ayazhan Dolasheva, kan het allemaal nog amper geloven. ‘Je was de allerbeste’, schrijft hij in een emotioneel bericht op Facebook. ‘We zijn al samen sinds we klein waren. Het is zo moeilijk voor mij nu jij er niet meer bent. Ik mis je zo erg. Je hebt me voor altijd verlaten.’