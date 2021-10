Slechte internetverbinding? Zo check je thuis je wifi-signaal

Je bent lekker aan het surfen, maar de pagina’s laden langzamer. Streamende series springen ineens op pauze of het beeld verliest zijn kwaliteit. Dan kan er wat mis zijn met je wifi-signaal. Voordat je meteen de helpdeks van je provider gaat bellen, zijn er een hoop zaken die je zelf kunt doen en waar je vooraf over na moet denken.

Een sterker wifi-signaal betekent in de regel een betrouwbaardere, stabielere verbinding. De signaalsterkte is afhankelijk van allerlei zaken. Waar staat de router: in een dichte kas of open en centraal? Heb je dikke muren thuis of zijn er interferentieproblemen?

Een zwakker of gedeeltelijk geblokkeerd signaal betekent tragere snelheden, uitval en soms zelfs het volledig wegvallen van de verbinding. Echter, niet ieder verbindingsprobleem betekent dat je signaal niet goed of zwak is. Soms kan een of meerdere van jouw diensten een storing hebben. Denk aan de storing bij Facebook laatst. Een handige site om te checken welke diensten problemen hebben met hun verbinding is Allestoringen.

Soms kan het probleem in de router zelf zitten. Even van de stroom halen, een half minuutje wachten en de boel weer aanzwengelen kan al helpen. Een andere tip is, indien mogelijk, om een laptop of computer te verbinden met het internet via een kabel (ethernet). Als je internet via die weg soepel en snel loopt maar draadloos niet, dan is er wat aan de hand met je wifi-signaal.

Simpele manieren om wifi te controleren

Gelukkig zijn er meerdere manieren om de signaalsterkte te controleren. De simpelste manier is om op je smartphone te kijken naar het wifi-icoontje. Hoe meer streepjes dikgedrukt zijn, hoe beter het signaal. Wat ook helpt is om in dezelfde ruimte én in verschillende ruimtes verschillende apparaten te checken. Dus bijvoorbeeld een laptop, mobiele telefoon en een tablet. Als er weinig verschil is tussen de apparaten geeft je dat ook een indicatie.

Soms kan het probleem al opgelost zijn door jezelf simpelweg te verplaatsen. In de regel geldt: hoe dichterbij je bij een router bent, hoe beter het signaal.

Meet je wifi in dBm

Wil je meer inzicht in hoe sterk of hoe zwak je wifi-signaal thuis is, dan is het downloaden van een app handig. Deze meet je wifi-signaal nauwkeuriger. Het meten van wifi kan in milliwatt of via RSSI (Receiver Signal Strength Indicator), maar meestal wordt decibels ten opzichte van milliwatt (dBm) gehanteerd.

Belangrijk om te weten is dat metingen van dBm in negatieve getallen worden weergegeven. De schaal van dBm loopt (negatief) van - 30 tot - 90. Met -30 heb je een nagenoeg perfecte verbinding en waarschijnlijk ben je dan dicht in de buurt van een wifi-router. Meet je een wifi-signaal met een waarde van - 90, dan kun je waarschijnlijk niet eens verbinding maken. Gemiddeld meten de meeste mensen een verbinding van - 50 dBm a - 60 dBm en dat is goed genoeg is om te streamen, videovergaderingen of te gamen

De Airport Utility-app voor iOS of wifi Analyzer voor Android zijn handige apps. Gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en ze geven snel resultaten. Op een Mac hoef je geen programma of app te downloaden als je je netwerk wilt meten. Houd de optietoets ingedrukt en klik op het wifi-symbooltje, rechtsboven in de balk, in het scherm. Je zult dan direct dBm-metingen zien. Voor Windows zijn er tal van apps die vergelijkbare resultaten geven.

Met meetgegevens die laag uitvallen, weet je in ieder geval dat er iets mis is met je wifi-signaal. We schreven eerder hoe je wifi in huis beter maakt. Als dat niet helpt, heb je in ieder geval data om door te geven aan een helddesk. In de meeste gevallen zal je dan aanvullende hardware moeten aanschaffen om je wifi-signaal thuis te verbeteren.

