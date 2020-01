Slimme spiegels, slimme kussens en een gametroon: deze gadgets zagen we op de CES

CES 2020Een nieuw jaar, een nieuwe editie van de CES. De techbeurs in Las Vegas is de grootste ter wereld en is een goede graadmeter voor wat er dit jaar gaat gebeuren op het gebied van tech. Elke dag bekijkt AD Tech een aantal nieuwe snufjes op de beursvloer. Deze keer: slimme kussens, elektrische auto's en een slimme spiegel.

Slimme spiegel van CareOS

Volledig scherm De slimme spiegel kost een eurootje of duizend. © Hardware Info

Het lijkt zo uit de film Minority Report met Tom Cruise te komen, de Poseidon-smart mirror van het Europese CareOS. De grote spiegel is in principe een enorme smarthome-speaker, maar dan ook met ‘gewone’ besturing met je vingers. Regel de temperatuur in de badkamer, bekijk je agenda tijdens het tandenpoetsen of check je postuur. Nadeeltje: het geval gaat zo’n 5000 euro kosten.

Smart Pillow tegen snurken

Volledig scherm Smart kussen. © Hardware Info

Ook een vent (of dame) in huis die je 's nachts wakker houdt met gesnurk? Volgens de Koreaanse maker van Motion Pillow is dit kussen de oplossing. Het apparaat detecteert gesnurk en past zodoende de houding van het hoofd aan. Vier airbags moeten daarbij helpen die elk apart werken. Prijs? Zo’n 390 dollar per stuk. Of-ie ook lekker ligt? Dat moeten we nog in de praktijk testen.

Acer Thronos: misschien wel de perfecte troon voor de gamekoning

Volledig scherm Acer Thronos. © Hardware Info

Een gevalletje ‘je moet er van houden’, maar de Acer Thronos is wat ons betreft de ideale gamestoel. Stoel? We kunnen het beter hebben over een troon. Het apparaat heeft drie beeldschermen, een volledig draaibare stoel, ingebouwde trilmotor en een racepedaal. Het moet volgens ontwikkelaar Acer de ideale gamecockpit zijn. Enig nadeeltje: het ding kost een eurootje of 14.000. Gelukkig kun je comfortabel bijkomen van de schrik op je gloednieuwe troon.

Elektronica-fabrikant Sony maakt elektrische auto

Volledig scherm Sony Vision S. © Sony

Sony, de maker van Playstation, stapt de automarkt in? Nee, niet echt. Maar ze hebben wel een auto ontworpen om het proces ‘beter te begrijpen’.

Het bedrijf heeft bij het project samengewerkt met onder andere Bosch, Nvidia, Continental, Qualcomm, Blackberry, Gentex en HERE. Het resultaat is een voertuig met technieken die daadwerkelijk beschikbaar zijn, in tegenstelling tot futuristische conceptauto’s waar bedrijven vaak mee komen.

Het Japanse bedrijf richt zich bij de presentatie op met name veiligheid, entertainment en aanpasbaarheid. Wat veiligheid betreft stelt Sony zich voor dat er bijvoorbeeld 33 sensoren aanwezig zijn op en rond de auto om de omgeving in de gaten te houden. Het dashboard kan bestaan uit een groot panoramisch aanraakgevoelig scherm, opgebouwd uit meerdere displays, voor informatie en video. Verder moet de Vision S een groot aantal speakers voor ruimtelijk geluid krijgen.

Sony presenteert televisies voor 2020

Volledig scherm Sony 48 inch oled. © Sony