Snapchat gebruikt kinderen als ‘proefkonijnen’, deel Tweede Kamer wil verbod omstreden chatbot

De vrijpostige, sympathieke chatbot My AI wordt aangedreven door ChatGPT, een chatalgoritme van OpenAI dat op basis van kunstmatige intelligentie (AI) leesbare teksten kan produceren. De bot geeft op zowel maatschappelijke als persoonlijke vragen uitgebreid antwoord. Hij presenteert zich als je nieuwe beste virtuele vriend en geeft je complimentjes als je bijvoorbeeld een foto van jezelf stuurt. Ook kun je de naam en foto van de chatbot naar wens aanpassen. De chatbot uit je feed verwijderen is niet mogelijk, tenzij je betaalt.

Dit alles gaat volgens deskundigen veel te ver. Zeker kwetsbare kinderen, die gevoeliger zijn voor beïnvloeding of hun toevlucht in zo’n bot zoeken omdat ze eenzaam zijn, moeten zich hier ‘niet in verliezen’. ,,Waarom zetten wij überhaupt bots in om te chatten met kinderen? Hoe veel verder kunnen we nog van het menselijk contact gaan?” vraagt Arda Gerkens zich af.

Zij is directeur-bestuurder van Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM), een stichting die zich inzet voor de online veiligheid van kinderen. Kunstmatige intelligentie brengt die veiligheid in gevaar, zegt Gerkens. ,,Hoe echter, hoe moeilijker het voor kinderen wordt om nep van echt te onderscheiden. En het werkt ook andersom. Straks denken kinderen dat zij met een bot praten, maar blijkt het wel een echt persoon te zijn.”

,,Een chatbot is niet empathisch”, voegt Justine Pardoen van Kenniscentrum Bureau Jeugd & Media toe. ,,Hij heeft misschien wel gedragingen die daarop lijken, maar de robot heeft geen geweten. Daarom is het ontzettend belangrijk dat je met kinderen heel voorzichtig bent.’’

‘We moeten niet naïef doen’

In eerste instantie wilde de chatbot op verzoek ook zogenaamd ‘in het echt’ afspreken met gebruikers, ontdekte deze site. Inmiddels is dat na forse kritieken niet meer mogelijk, maar een groot deel van de Tweede Kamer blijft sceptisch over de effecten van My AI. ,,Ik vind dat we niet naïef moeten zijn”, zegt René Peters (CDA). ,,Bedrijven als Snapchat hebben echt niet per se het beste met kinderen voor. Die willen geld verdienen. Reguleren is dus belangrijk. En als ze dat niet uit zichzelf doen, zal de overheid dat moeten doen.”

Regulering is volgens techdeskundigen niet langer mogelijk, omdat ChatGPT er nu eenmaal is en de techniek zich steeds verder perfectioneert. Daarom pleiten andere partijen voor een verbod, of een leeftijdsbegrenzing. Snapchat hanteert nu zelf een leeftijdsgrens van 13 jaar. En tot 16 jaar moeten tieners toestemming hebben van de ouders. ,,Het risico is groot dat kwetsbare kinderen en tieners hun geheimen met Snapchat delen”, zegt Nico Drost (ChristenUnie). ,,Dat bedrijf heeft geen recht op die data en al helemaal niet om die commercieel te gebruiken.”

Snapchat, een app waarmee je kort een foto kunt delen, telt in Nederland tussen de 2,6 en 2,7 miljoen gebruikers. De app is vooral populair onder kinderen en jongvolwassenen. De app zou volgens Drost de privacy van kinderen schenden. Kenniscentrum Bureau Jeugd & Media bevestigt dat. ,,Er is echt genoeg reden om de bot te verbieden. Hiervoor is grond te vinden in de kinderrechten.”

‘Als proefkonijnen gebruikt’

De online veiligheid van kinderen is door de razendsnelle ontwikkelingen een internationaal thema. De EU wil die beter reguleren met een wet. Twaalf leden van het Europees parlement willen niet zo lang wachten en deden twee weken geleden een oproep aan alle wereldleiders. ‘Door de snelle evolutie van krachtige AI zien we de noodzaak van politieke actie’, schreven zij. Dit najaar wordt er in het Europees Parlement gestemd over hoe het verder moet met de online veiligheid van kinderen.

Tot die tijd moeten platformen zelf hun verantwoordelijkheid nemen, zegt Corinne Dettmeijer, directeur Raad van Toezicht bij Child Helpline International. Dettmeijer steunt een verbod op My AI. ,,Wat heel zorgelijk is, is dat kinderen bij de introductie hiervan als het ware als proefkonijn zijn gebruikt.” Snapchat geeft toe dat My AI ‘een experimentele chatbot’ is. En: ‘Net als alle andere AI-chatbots leert My AI voortdurend bij en geeft het af en toe ook een onjuist antwoord.’

Dweilen met kraan open

Dat kinderen in deze testfase alsnog met de bot mogen praten roept ergernis op. Ook bij Michiel Steltman, directeur van stichting Digitale Infrastructuur Nederland. ,,De wens om kinderen tegen dit soort chats en AI te beschermen is volstrekt terecht, maar tegelijk is het ook dweilen met de kraan open. Want wat ga je dan nog meer verbieden? Chatbots zijn overal en nergens te vinden, en welke criteria leg je dan aan voor een verbod? Ik denk dat het debat eerst moet gaan over die criteria en de uitvoerbaarheid ervan. Je kunt je met bestaande wetgeving bijvoorbeeld al richten op misleidende reclame, en op profiling van minderjarigen (verzamelen van data voor opbouwen profielen, red.).”

Nederland gaat vooralsnog niet over tot een blokkade van ChatGPT. De Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder voor privacy, zegt de situatie wel op de voet te volgen. Veel gebruikers van apps delen soms meer persoonlijke informatie dan ze denken of zouden willen. ,,Daarom waarschuwen wij altijd voorzichtig te zijn”, zei een woordvoerder eerder tegen het ANP. ,,Bijvoorbeeld als apps of diensten gratis lijken, maar dat je die eigenlijk ‘betaalt’ door in de voorwaarden akkoord te gaan met het delen van allerlei persoonlijke gegevens. Soms zelfs gegevens buiten de app om, zoals je internetgedrag, je locatiegegevens of je contacten.”